Kritik på den dominante avantgård: Kunsten har skabt et konservativt verdenssyn

En skarp analyse hvordan den sejrende avantgarde fra det 20. århundrede har etableret en ensartet kunstkultur, der frastøder almindelige tilhængere af skønhed og tradition, og hvordan denne monokultur nu er blevet en ny konservativ orthodoxi.

Denne tekst udgør en kraftfuld og radikal kritik af den kunstneriske og kulturelle diskurs, der har domineret siden den moderne avantgarden sejrede i første halvdel af det 20. århundrede.

Den stiller det provokerende spørgsmål, om det nu er moderne kunsten selv, der har skabt en konservativ livssyn, og ikke som man kunne tro, de traditionelle værdier. Forfatteren peger på en mærkelig modsætning: på den ene side har vi en kunst, der hylder blod, vold, revolution og meningsløshed som medførende principper; på den anden side føler almindelige mennesker sig totalt fremmede over for den kunst, vi får præsenteret - fra nyere, mærkelige digte, til næsten alle nye bygninger, der opleves som grimme, til en dominerende billedkunst, der enten virker hæslig eller abstrakt på en måde, der ikke tilbyder nogen synlig mening eller skønhed.

Denne modsætning er ikke tilfældig, men et direkte resultat af den kunstkamp, der rasede i første halvdel af det 20. århundrede, hvor bevægelser som Die Brücke, futuristerne, dadaisterne, surrealisterne, den amerikanske abstrakte ekspressionisme og situationisterne - inklusive grupper som CoBrA - trådte frem som ubetinget sejrherrer. Disse bevægelser dyrkede konsekvent emner som blod, vold, revolution og meningsløshed.

Selvom de ofte betegnes som venstreorienterede, var deres ambitioner sjældent eksplicit politiske, men snarere førpolitiske: de ønskede at gå ud over klassiske modsætninger som godt og ondt, opløse almindelige sandheder, omstyrte traditionelle værdier, gøre op med fortiden og, frem for alt, bekæmpe den borgerlige livsform i dens helhed. I dagens kulturlandskab mener forfatteren, at problemet ikke længere er manglende tilgang til venstreorienterede eller provokerende værker - tværtimod, de er overalt.

Det egentlige problem er, at vi næsten ikke har noget andet. Den kunstneriske og intellektuelle elite har, under forvekslende forklædninger af frihed og innovation, skabt en monokultur, der har fortrængt alle andre æstetiske værdier, især de mere konservative, som hylder skønhed, tradition, legemlighed og tydelig fortællekunst.

Denne tekst kalder til genhøring af værdierne bag kunst og liv og stiller det åbne spørgsmål, om vi bevidst har valgt denne ensartede og for mange uholdbare kultur, eller om den er blevet påtvunget os af den sejrende avantgards ideologi, der nu har udtømt sin oprindelige kraft og er blevet til en ny, konservativ





