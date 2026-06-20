Kritik mod SF og Danmarks Naturfredningsforening

Formand for Socialistisk Folkeparti Pia Olsen Dyhr og daværende præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding tilbage i marts. De var SF'ere eller arbejdede for en SF-minister. Det drejer sig konkret om miljøminister Maria Reumert Gjerding, der indtil regeringsdannelsen var direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Formand for Socialistisk Folkeparti Pia Olsen Dyhr og daværende præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding tilbage i marts. De var SF'ere eller arbejdede for en SF-minister.

Det drejer sig konkret om miljøminister Maria Reumert Gjerding, der indtil regeringsdannelsen var direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Og så er der Jacob Mark, der er blevet børne-, ældre- og boligminister, efter han sidste år blev ansat som afdelingschef i interesseorganisationen. Samtidig blev to rådgivere fra Danmarks Naturfredningsforening trukket ind. Mest opsigtsvækkende selvfølgelig Thomas Nystrøm, der sidste lørdag trak sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, efter et massivt stormvejr.

Den anden rådgiver er Emil Nielsen, tidligere kommunikationschef i Danmarks Naturfredningsforening. Han er blevet rådgiver for miljøminister Maria Reumert Gjerding. Men det lugter af for tæt et forhold, lyder det fra Christian Bjørnskov, der er professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet, hvor han forsker i tillid til staten og interesseorganisationer. Lobbyisme er problematisk.

Og det her er en helt særlig form for lobbyisme, hvor man placerer sine egne folk helt inde i det maskinrum, der laver politikken. Han mener, at det 'skævvrider politik endnu mere', når en lobbyorganisation som Danmarks Naturfredningsforening udøver sin lobbyisme med så stor gennemslagskraft. Jeg ved ikke præcis, om det er et problem for SF, så længe deres vælgere mener, det her er et vigtigt emne.

Men det kan meget hurtigt udvikle sig til et problem for Naturfredningsforeningen, hvis man udefra kommer til at se den som en organisation, der er direkte tilknyttet et bestemt politisk parti, siger Christian Bjørnskov. Hvis man får et indtryk af, at det her næsten er en filial af venstrefløjen, så vil der være mange medlemmer, der i sidste ende falder fra. SFs Sigurd Agersnap afviser, at der skulle være for tæt en pardansk mellem SF og Danmarks Naturfredningsforening.

Også fra politisk side får Danmarks Naturfredningsforening kritik. Nikolaj Bøgh, Konservativ rådmand på Frederiksberg og mangeårigt medlem af Danmarks Naturfredningsforening, frygter nemlig, at foreningen ikke længere bliver et sted for hele det politiske spektrum. Det har været tydeligt under det forløb, vi har set med regeringsdannelsen, at der er en meget, meget tæt kobling mellem SF og cheflaget i Danmarks Naturfredningsforening. Og det synes jeg er meget uheldigt, fordi Danmarks Naturfredningsforening bør være en bred folkelig organisation.

Men både hos SF og Danmarks Naturfredningsforening afviser man, at der skulle være noget som helst problematisk i, at to ud af fem SF-ministre har en baggrund i Danmarks Naturfredningsforening. Det er en del af vores demokrati, at man både skal kunne være på arbejdsmarkedet og samtidig engagere sig politisk, og heldigvis for det, lyder det i en skriftlig kommentar fra Lars Midtby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Vi har medarbejdere, som har stillet op til valg for både LA, Socialdemokratiet og SF, og de har alle i den forbindelse haft orlov fra deres arbejde i foreningen, tilføjer Lars Midtiby. Danskerne får en af landets stærkeste profiler på miljøområdet som miljøminister. Jeg kan simpelthen ikke se et problem i, at folk som ved noget og har arbejdet med et område, i det her tilfælde den grønne omstilling, også gør det politisk.

Det mener jeg kun styrker vores demokrati, siger politisk ordfører i SF, Sigurd Agersnap. Han understreger, at partiet 'stadig mener, det er problematisk', hvis en minister varetager særinteresser i samfundet. Men det er jo det modsatte, som er tilfældet her. Jacob (Mark, red) har været folkevalgt for SF i mere end årti, så her ved danskerne også præcis, hvad de får.

I begge tilfælde tror jeg, at rigtigt mange danskere sætter pris på, at vi får så kompetente ministre, siger han





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