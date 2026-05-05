Kritik mod danske hjerteforskere: Interessekonflikt ved anbefaling af blodtest

Tre danske hjerteforskere, der anbefaler test for forhøjet lipoprotein(a), har modtaget økonomisk støtte fra medicinalfirmaer, der udvikler medicin mod tilstanden. Eksperter kritiserer manglende gennemsigtighed.

En ny rapport fra Berlingske afslører, at tre fremtrædende danske hjerteforskere, Anne Tybjærg-Hansen, Gunnar Gislason og en tredje forsker, har modtaget økonomisk støtte fra medicinalfirmaer, der udvikler medicin mod forhøjet lipoprotein(a) (Lp(a)).

Dette sker, mens de anbefaler, at alle voksne danskere skal testes for dette stof, som kan øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme. Interessekonflikten er blevet kritiseret af eksperter, der mener, at sådanne forbindelser bør være tydeligt oplyst i medierne. Professor emeritus Heine Andersen fra Københavns Universitet, der har forsket i videnskabelige interessekonflikter i over 40 år, udtaler, at der ikke er tvivl om, at der er tale om en klar interessekonflikt.

Han understreger, at den kommercielle indflydelse på forskning er et stigende problem, og at medierne bør være mere transparente over for læserne. Berlingske har siden rettet artiklen for at inkludere disse oplysninger, men det er ifølge Andersen en fejl, at de ikke var med fra starten. De tre forskere har alle modtaget forskningsmidler, konsulentbidrag eller honorarer fra firmaer som Novartis, Ionis Pharmaceuticals og andre, der arbejder med medicin mod forhøjet Lp(a).

Anne Tybjærg-Hansen, professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Rigshospitalet, afviser, at der er tale om en interessekonflikt, mens Gunnar Gislason, professor ved Herlev-Gentofte Hospital, erkender samarbejdet med medicinalindustrien som en del af deres forskningsaktiviteter. Andreas Lundh, speciallæge og lektor ved Syddansk Universitet, understreger, at sådanne forbindelser altid bør være tydeligt oplyst for at sikre videnskabelig integritet og gennemsigtighed





