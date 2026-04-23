Kritik efter AI-billede i lokalavis uden tydelig markering

En lokalavis er blevet kritiseret for at publicere et AI-genereret billede uden at informere læserne om dets oprindelse. Pressefotografforbundet advarer om, at manglende transparens underminerer troværdigheden.

Manglende tydelig markering af AI-genererede billeder i lokalaviser skaber bekymring og rejser spørgsmål om troværdighed en af journalistikken. En nylig hændelse i en lokalavis, hvor et billede skabt ved hjælp af kunstig intelligens blev publiceret uden nogen form for angivelse, har udløst kritik fra formanden for Pressefotografforbundet , Sisse Stroyer.

Selvom det drejer sig om en fejl i en mindre avis, understreger Stroyer, at enhver brug af AI-billeder uden klar identifikation underminerer tilliden til mediet. Hun argumenterer for, at læserne bliver vildledt, når de ikke er klar over, at det, de ser, ikke er et autentisk fotografi, men et produkt af en algoritme. Stroyer påpeger, at ikke alle læsere har evnen til at skelne mellem et ægte billede og et AI-genereret billede, hvilket gør det endnu vigtigere at være transparent.

Redaktøren af den pågældende avis, Jim Hoff, erkender fejlen og forklarer, at det skete i ’kampens hede’, hvor billedet blev brugt uden tilstrækkelig opmærksomhed på dets oprindelse. Han lover at rette fejlen ved at tilføje betegnelsen ’AI-foto’ til billedet. Hoff beskriver situationen som en ’fejl 40’ – et internt udtryk, der refererer til, at fejlen opstod tæt på redaktørens arbejdsstation.

Det er dog ikke første gang, at Hoff og avisen er blevet kritiseret for at bruge manipulerede billeder uden tydelig markering. For to år siden blev avisen også påtalt for at have publiceret billedmanipulationer, som Hoff dengang også beskrev som en ’fejl 40’. Hoff indrømmer, at det måske er en vane, men forsikrer om, at han vil være mere opmærksom fremover og fremover tydeligt angive, når et billede er AI-genereret.

Det aktuelle billede viser en mand på en scene med vindmøller i baggrunden, der taler til en gruppe mennesker med røde plastik-næser. Tidligere har avisen også redigeret et nyt købmandspar ind på et billede af butikkens facade og tilføjet en delebil til en parkeringsplads foran en anden butik. Disse handlinger har tidligere ført til beklagelser fra redaktøren.

Sisse Stroyer anbefaler generelt, at man undgår at bruge AI-fotos, men hvis de alligevel anvendes, er det afgørende at informere læserne tydeligt om det. Manglen på transparens skader ikke kun avisens troværdighed, men også tilliden til journalistikken som helhed. Debatten om brugen af AI i journalistikken er stigende, og der er en voksende bekymring for, hvordan AI kan påvirke sandheden og integriteten i nyhedsformidlingen.

Det er vigtigt at finde en balance mellem at udnytte de muligheder, som AI tilbyder, og at sikre, at læserne er informeret og ikke bliver vildledt. Denne specifikke sag understreger behovet for klare retningslinjer og etiske overvejelser omkring brugen af AI-genererede billeder i medierne. Det er ikke kun et spørgsmål om at undgå fejl, men også om at opretholde en høj standard for journalistisk etik og ansvarlighed.

Hvis aviser fortsætter med at bruge AI-billeder uden at angive det, risikerer de at miste læsernes tillid og underminere deres egen autoritet. Derfor er det afgørende, at redaktører og journalister tager ansvar og sikrer, at læserne altid er klar over, hvad de ser, og hvordan det er blevet skabt





