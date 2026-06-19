Kritik af VM-baner: Græsset på finalestadionet kaldt for hårdt og ujævnt

Franske og brasilianske fodboldstjerner har kritiseret græsplænen på New York New Jersey Stadium under VM. Bermuda-græs tørrer hurtigt ud og føles hårdt, hvilket påvirker spillet. FIFA forsikrer om at banerne er i god stand, men norske og danske eksperter peger på udfordringer med at underlige græs under varme forhold.

På de 16 VM-arenaer i USA, Canada og Mexico er der blevet arbejdet ivrigt for at sikre perfekte spillere, men græs plænerne har mødt betydelig kritik fra landstrænere og stjerner.

Særligt banen på Metlife Stadium, der under VM kaldet New York New Jersey Stadium og er vært for finalen, har været genstand for skarp kritik efter fransk sejr over Senegal. Adrien Rabiot beskrev overfladen som hård og stiv, mere som et kunstigt underlag end et naturligt græstæppe. Brasilianeren Vinicius Júnior, der spillede på banen allerede i åbningskampen mod Marokko, bekræftede, at banen tørrede hurtigt ud i anden halvleg, hvilket forstyrrede holdets spil og tænkte.

På grund af varmen og belastningen blev græsset hurtigt tørt og fast, hvilket påvirkede boldens hop og spillets flyt. Banerne, herunder finalestadionet, er forsynet med Bermuda-græs, en art der er få millimeter kortere end normalt græs og skal kunne modstå højere temperaturer. Denne type græs however tørrer dog hurtigere ud under varme forhold og føles hårdt under fødderne.

Karsten Paaske, formand for Groundsman Association Denmark og kendt som 'græsprofessoren', anerkender at det er utroligt svært at skabe perfekte fodboldbaner, uanset om forberedelserne er grundige. Han mener, at spillerne ofte bruger banen som en undskyldning, og at kritikken er lidt unuanceret, da der er gjort alt for at opretholde standarder. Ifølge ham er det en kendsgerning, at græs er uforudsigeligt, og at det er umuligt at tilfredsstille alle, selvom banerne set ud fra en afstand kan virke pæne.

FIFA har reageret på kritikken med en officiel udtalelse, hvor de forsikrer, at alle 16 VM-stadioner er i fremragende stand både spillemæssigt og sikkerhedsmæssigt. De tilføjer, at de overvåger banerne tæt, og at ingen fejl er begået. Alligevel har de nordiske hold været særligt opmærksomme på underlaget. Norges landstræner Ståle Solbakken har haft løbende dialog med lokale græseksperter ved den norske VM-base i North Carolina for at finjustere deres træningsbane, der har Bermuda-græs.

Han bemærkede, at de måske vil vande banen mindre i fremtiden forbedre kontrol over fugtigheden, da det bliver meget tørt under kampe. Solbakken understreger dog at banens beskaffenhed ikke må bruges som en undskyldning. Norges hold, inklusive Erling Haaland, har haft mulighed for at vænne sig til underlaget under træning. De skal nu spille deres næste gruppeleg mod Senegal på det omtalte New York New Jersey Stadium, hvilket har bragt banens tilstand i yderligere fokus





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VM Fodbold Græs New York New Jersey Stadium Bermuda-Græs FIFA

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