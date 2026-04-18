Kritik af USA- og Israel-støttede grupper i Iran: En analyse af udenlandsk indblanding

Et debatindlæg kritiserer skarpt de grupper i Iran, der angiveligt støttes af USA og Israel, herunder monarkister, Mojahedin og seks kurdiske nationalistiske grupper. Skribenten argumenterer for, at disse grupper fungerer som proxyer, der driver en destruktiv dagsorden, og opfordrer til kritisk stillingtagen fra støtter, herunder visse grupper på den danske venstrefløj.

Det kurdiske nationale spørgsmål er et komplekst anliggende, som absolut ikke kan opnå en legitim løsning gennem reaktionære og opportunistiske grupperinger, især ikke når det udspiller sig i skyggen af en ødelæggende krig. Ligesom det iranske islamiske regime opererer med egne proxygrupper i Mellemøsten, enten direkte eller indirekte, ser vi også, hvordan USA og Israel anvender lignende strategier med deres egne proxygrupper i Iran.

Jeg håber oprigtigt, at de politiske partier og andre grupper, som i øjeblikket støtter disse etniske partier og sammenslutninger, vil vågne op og indse konsekvenserne af deres handlinger, og at de vil tage afstand fra den destruktive vej, de er på. Blandt de proxygrupper, som USA og Israel angiveligt støtter i Iran, finder vi monarkisterne, Mojahedin-folket og en koalition af seks kurdiske nationalistiske grupper. Disse sidstnævnte er blevet samlet gennem en strategi, der involverer finansiel støtte, propaganda og våbenleverancer, orkestreret af USA. Monarkisterne, også kendt som Pahlavi-tilhængere, er notorisk dokumenteret for at fungere som marionetter for Benjamin Netanyahu. De udtrykker endda åbent stolthed over deres rolle som hans redskaber. Det er en scene, der ofte ses, hvor de demonstrerer i gaderne i USA og Europa, mens de takker Netanyahu. Deres udvikling fra at være konservative monarkistiske støtter til at antage fascistiske træk er tydelig. Deres konstante og uophørlige råben af slogans som Javid Shah, Javid Netanyahu og nu senest Javid bombardementer og ødelæggelse understreger deres aggressive og destruktive dagsorden. Javid betyder 'længe leve'. Mojahedin, en gruppe der oprindeligt havde rødder i shia-islam, fremstår i dag mere som en kult end en politisk bevægelse. Ethvert politisk eller ikke-politisk fællesskab, der er stærkt religiøst funderet, har i praksis begrænsede muligheder i Iran. Dette gælder især for en gruppe, hvor deres såkaldte præsident, Maryam Rajavi, ikke engang kan frigøre sig fra hijabkravet, hvilket er særligt ironisk i et land, hvor afskaffelsen af tvangsdækning er et af de mest centrale krav. Enhver politisk gruppe, der fortsat omfavner religiøse symboler som hijab, vil uundgåeligt møde modstand og blive associeret med islamisk undertrykkelse i manges øjne. En af Mojahedins primære strategier involverer, at deres leder eller andre fremtrædende medlemmer poserer side om side med nogle af de mest krigshidsende og reaktionære politikere, såsom John Bolton eller Mike Pompeo, samt andre højrefløjspolitikere fra USA og Europa. Disse billeder bliver derefter udbredt med stor fanfare og propagandistisk effekt. I denne 'konkurrence' om international opbakning kæmper de med monarkisterne. Det er desværre bekymrende at se, at visse venstrefløjsgrupper i Europa også indgår i samarbejde med Mojahedin. I Danmark har der været eksempler på individer på venstrefløjen, både i Folketinget og i Europa-Parlamentet, der har haft en tæt relation til gruppen. Derudover er der seks kurdiske etniske grupper, som har dannet en koalition, efter hvad der beskrives som angreb fra USA og Israel. Disse grupper fungerer i praksis som proxyer, der er blevet skabt og sammensat af USA og Israel for at fremme krigens mål og strategier. Et eksempel er et Komala-parti, en bevæbnet fraktion, der brød ud af Komala (den kurdiske organisation af Irans Kommunistiske Parti) i år 2000. Fem af disse seks kurdiske grupper, der nu udgør en koalition, synes at afvente ordrer fra Donald Trump og Benjamin Netanyahu for at iværksætte en intervention i Iran. Planen involverer et dystert scenarie, der sigter mod total samfundsdestruktion og initiering af en etnisk borgerkrig. Disse er ikke reelle politiske bevægelser, men snarere bander, der viser ligegyldighed over for samfundets skæbne og udelukkende fokuserer på deres egne personlige og gruppemæssige interesser. Kun det Kurdiske Demokratiske Parti i Iran kan siges at have en længere politisk historie. Men ligesom andre etniske nationalistiske grupper i vor tid, trives de primært i kraft af regionale og globale politiske konflikter. Deres ultimative mål synes at være ødelæggelse af hele Iran og Kurdistan gennem bombninger og missilangreb, selv hvis det medfører tusindvis af ofre, herunder børn. Alt dette for at opnå deres egen territorielle kontrol. Det er en dybt løgnagtig påstand, at disse grupper repræsenterer befolkningen i iransk Kurdistan. De forsøger i virkeligheden at manipulere kurderne til at tjene deres egne interesser og fremmer etniske fjendskaber for at nå deres mål. Et af de mest fremtrædende partier i den iranske del af Kurdistan er Komala. Dette parti har officielt taget afstand fra krig, fra USA's og Israels såkaldte 'hjælp', fra deres våben og fra samarbejde med de seks nationalistiske partier. Det er beklageligt, at disse etniske grupper fortsat nyder en vis opbakning i dele af den danske venstrefløj, ofte under påskud af at ville løse et nationalt spørgsmål. Det kurdiske nationale spørgsmål kan, som nævnt, ikke løses gennem disse reaktionære og medløberagtige bander, slet ikke under en destruktiv krig. Jeg gentager min opfordring til, at partier og grupper, der støtter disse etniske partier og bander, reflekterer over deres handlinger og trækker sig tilbage fra denne destruktive alliance. Dette indlæg udtrykker udelukkende skribentens personlige holdning og følger Arbejderens presseetiske retningslinjer.





