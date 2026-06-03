Kritik af regeringsgrundlag: Gaver til venstrefløjen mangler finansiering

Flere avisers ledere kritiserer det nye regeringsgrundlag for manglende finansiering og uklare løfter. Berlingske, Jyllands-Posten og JydskeVestkysten påpeger, at planerne er uigennemskuelige og kan føre til, at borgerlige partier må finde pengene.

Der er flere steder i det regeringsgrundlag, som tirsdag blev præsenteret af den nye SSFMR-regerings fire partiledere, hvor konkret finansiering mangler, og det er uklart, hvor regningen lander.

Ved første øjekast kan man blive betaget af regeringsgrundlaget, der næsten føles som en slikbutik, hvor børnene har fået lov til at vælge frit, skriver Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen. Mens nogle bebudede skattereformer er blandt de områder, som er formuleret mest konkret, er der også meget, som er 'pakket ind i hensigtserklæringer og syltekrukker', skriver han.

'Det er helt uigennemskueligt, hvad planen samlet set får af følger for Danmarks økonomi. Talrige gange formuleres det så uldent, at alt det gode, man gerne vil, finansieres løbende. Der står samtidig nærmest ikke noget om udlændingepolitik', skriver chefredaktøren, der vurderer, at dét for den blå opposition kan blive et angrebspunkt. Også hos Jyllands-Posten mener lederskribent Jette Elbæk Maressa, at det er uklart, hvad regeringsgrundlaget vil koste for Danmark.

'Sagt lige ud: Hvis pengene ikke findes, fordufter løfterne, og en del tyder på, at de borgerlige partier er tiltænkt rollen som dem, der skal være med til at finde penge, når regeringens løfter skal føres ud i livet', skriver hun. 'For det indeholder også intentioner på forsvars- og EU-politik, som det må have været en bedrift at få Enhedslisten til stiltiende at synke. Og det kan vise sig i sig selv at være en styrke.





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Regeringsgrundlag Finansiering Kritik SSFMR-Regering Venstrefløj

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