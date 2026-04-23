Kritik af IDAs samarbejde med Kernekraftalliancen og debat om energipolitikkens retning

IDA's tilslutning til Kernekraftalliancen møder kritik fra miljøorganisationer, der mener, at det sender et tvivlsomt signal. Debatten om atomkraft versus vedvarende energi intensiveres, med fokus på økonomi, forsyningssikkerhed og konkurrenceevne.

Der er forundring over IDA s beslutning om at placere sit logo på Kernekraftalliancen s hjemmeside. Gunnar Boye Olesen fra Vedvarende Energi kritiserer samarbejdet og mener, at IDA bør distancere sig fra alliancens tvivlsomme budskaber om atomkraft i Danmark.

IDA tilsluttede sig i december 2025 Kernekraftalliancen som observatør, hvilket ifølge kritikere indebærer en støtte til alliancens argumenter. Debatten raser om de økonomiske konsekvenser af energipolitikken, hvor 120 milliarder kroner er blevet investeret i vindmøller. Spørgsmålet er, om disse penge kunne være bedre brugt på atomkraft, som foreslået af Liberal Alliance. Kritikere påpeger, at atomkraft ikke nødvendigvis løser udfordringerne med forsyningssikkerhed og afhængighed af brændstofproduktion i udlandet.

Derudover rejser de spørgsmål om, hvorvidt atomkraft kan konkurrere prismæssigt med andre energikilder, især i Danmark, hvor projekter ofte bliver dyrere end forventet. Diskussionen omhandler også den tekniske udfordring med at genstarte atomreaktorer efter nedlukning, samt behovet for PtX (Power-to-X) i både atomkraft- og VE-dominerede elnet. Et centralt argument er, at konkurrenter i udlandet kan bygge atomkraftværker til en lavere pris end Danmark, hvilket kan påvirke landets konkurrenceevne.

Der er bekymring for, at den nuværende energipolitik kan føre til en lang og dyr ørkenvandring, og at der mangler en grundig analyse af de langsigtede konsekvenser af investeringerne i vindmøller. Derudover er der en diskussion om, hvorvidt en 'vindmølleminister' er en passende betegnelse, og om der er behov for en mere nuanceret tilgang til energipolitikken.

Udviklingen i europæisk energiproduktion viser et fald i produktionen fra 610 TWh i 2015 til 240 TWh i 2025, hvilket rejser spørgsmål om, hvor meget ny atomkraft kan bidrage til at reducere kulproduktionen i fremtiden. Sverige planlægger at investere over 1000 milliarder SEK i baseload-atomkraft frem til år 2159, hvilket sætter perspektiv på de danske investeringer i vindmøller





