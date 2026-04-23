Kritik af IDAs samarbejde med Kernekraftalliancen

Miljøorganisationen Vedvarende Energi kritiserer IDAs tilslutning til Kernekraftalliancen og rejser spørgsmål om den danske energipolitiks retning og omkostningseffektivitet.

Miljøorganisationen Vedvarende Energi udtrykker bekymring over IDA s beslutning om at placere sit logo på Kernekraft alliancens hjemmeside. Gunnar Boye Olesen fra Vedvarende Energi mener, at IDA bør distancere sig fra samarbejder, der fremmer tvivlsomme budskaber som dem, der kommer fra Kernekraft alliancen.

IDA tilsluttede sig i december 2025 Kernekraftalliancen som observatør, hvilket ifølge kritikere indebærer en støtte til alliancens argumenter for atomkraft i Danmark. Debatten rører ved de økonomiske aspekter af energipolitikken. Der stilles spørgsmålstegn ved, om de 120 milliarder kroner, der er afsat til vindmølleindustrien, kunne være bedre anvendt på atomkraft, som foreslået af Liberal Alliance.

Kritikere påpeger, at atomkraft i andre lande kan bygges for lignende beløb, og at Danmark risikerer at blive overhalet i konkurrencen, hvis man ikke overvejer alle energikilder. Derudover fremhæves det, at tidligere projekter i Danmark, som supersygehusene, har vist sig at være betydeligt dyrere end forventet, hvilket rejser tvivl om omkostningseffektiviteten af danske energiprojekter. Diskussionen omfatter også spørgsmål om energiforsyningens sikkerhed og uafhængighed.

Der argumenteres for, at atomkraft kan bidrage til at reducere afhængigheden af brændstofproduktion i udlandet, mens andre fastholder, at atomkraft vil skabe en ny form for afhængighed. Derudover rejses der spørgsmål om, hvordan atomkraft kan integreres i et elnet, der også er afhængigt af vedvarende energi, og hvordan Bornholm kan forsynes med strøm uden yderligere kabelforbindelser.

Der er en bredere erkendelse i verden af, at atomkraft kan spille en rolle i udfasningen af kul, men der er uenighed om, hvorvidt atomkraft er den nødvendige løsning, eller om andre energikilder er mere bæredygtige og omkostningseffektive. Der peges på, at kulkraft er under afvikling, mens atomkraftproduktion er stagneret, og at dette tyder på, at atomkraft ikke har været afgørende for at reducere kulforbruget





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chauffører med alvorlig kritik af busser: 'Det er for farligt'Chauffører anklager deres arbejdsgiver for uge efter uge at ignorere fejl på deres busser - i flere tilfælde alvorlige fejl. Herning Turist afviser, at de går på kompromis med sikkerheden.

Read more »

Udfordringer for fremtidens elnet: Mellem Thor-master og systemisk kritikEnerginets nye master på Vestkyststrækningen er kun en lille del af en større debat om forsinkede elprojekter og den optimale strategi for Danmarks fremtidige energiforsyning og grønne omstilling.

Read more »

Milliarder til marsvinbeskyttelse ved Femern-projektet møder kritikFemern-projektet afsætter store summer til at beskytte marsvin, men eksperter tvivler på, om pengene reelt kommer de truede dyr til gode. Støjkrav og tidsplanen for transport af betonelementer skaber yderligere udfordringer.

Read more »

Striden om IDAs rolle i Kernekraftalliancen skærper energidebattenBeslutningen om at IDA deltager i Kernekraftalliancen møder kritik fra miljøorganisationer, mens en intens debat om atomkraftens økonomi og tekniske formåen raser i fagmiljøerne.

Read more »

IDA's samarbejde med Kernekraftalliancen kritiseresMiljøorganisationen Vedvarende Energi kritiserer IDA for at støtte Kernekraftalliancens argumenter for atomkraft i Danmark ved at have sit logo på alliancens hjemmeside. Artiklen berører også fremtidige reaktortyper og lønforskelle inden for IT.

Read more »

Strid om IDAs rolle i Kernekraftalliancen og fremtidens elnetBeslutningen om at IDA deltager i Kernekraftalliancen skaber debat, mens tekniske og økonomiske argumenter for og imod atomkraft i Danmark fylder den offentlige meningsudveksling.

Read more »