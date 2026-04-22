Kritik af ekstremt arbejdsmiljø hos stjernearkitekterne i BIG

Flere tidligere ansatte og en tidligere HR-direktør retter en skarp kritik mod BIG. De beskriver et arbejdsmiljø præget af døgndrift, stress og en ledelse, der har ignoreret medarbejdernes trivsel i jagten på arkitektonisk succes.

En række tidligere ansatte hos det internationalt anerkendte arkitektfirma BIG (Bjarke Ingels Group) har valgt at stå frem og tegne et bekymrende billede af en virksomhedskultur, der er præget af et ekstremt arbejdspres og en ledelsesstil, der tilsyneladende prioriterer produktivitet over medarbejdernes trivsel.

Historierne, som først kom frem i lyset gennem artikler i Ingeniøren, beskriver en hverdag, hvor overarbejde ikke blot er normen, men en forventning, der ofte fører til fysisk og psykisk nedbrud. Praktikanter og yngre medarbejdere beskriver, hvordan de har arbejdet i døgndrift for at opretholde firmaets høje tempo og nå de ambitiøse deadlines, som projekterne kræver. Flere af de tidligere ansatte fortæller om en atmosfære af frygt og en tavshedskultur, hvor det var svært at sige nej til opgaver uden at frygte for sin fremtidige karriere i arkitektbranchen. Vidnesbyrdene kommer fra over 20 tidligere medarbejdere, der har været tilknyttet tegnestuen inden for de seneste ti år, hvoraf størstedelen har arbejdet der inden for den seneste femårige periode. Blandt de mest opsigtsvækkende udtalelser er beretninger fra firmaets tidligere HR-direktør, Camilla Miehs, der antyder, at ledelsen har været fuldt ud vidende om de kritisable forhold. Kritikken retter sig især mod en ledelseskultur, hvor de menneskelige omkostninger ved de prestigefyldte projekter bliver ignoreret. Det er historier om medarbejdere, der må søge psykologhjælp, sygemeldes på grund af stress og oplever en total udviskning af grænserne mellem arbejdsliv og privatliv. Disse beretninger rejser nu en bredere debat om arbejdsmiljøet i de store arkitektvirksomheder, hvor konkurrencen er benhård, og hvor jagten på international anerkendelse ofte har sat sit præg på det interne arbejdsklima. Sagen har kastet lange skygger over BIG, der ellers er kendt for at være en af Danmarks mest succesfulde eksportsucceser inden for arkitektur. Spørgsmålet er nu, hvordan en virksomhed af den kaliber kan navigere i en moderne virkelighed, hvor krav til medarbejdertrivsel, psykologisk sikkerhed og en sund work-life-balance står højere på dagsordenen end nogensinde før. Eksperter inden for HR og ledelse påpeger, at denne form for ekstrem arbejdsindsats er uholdbar på lang sigt, og at virksomheder, der ikke formår at ændre kurs, risikerer at miste deres vigtigste ressource: talentmassen. Mens BIG endnu ikke har givet en samlet kommentar, der til fulde adresserer de specifikke beskyldninger, står det klart, at vidnesbyrdene fra de tidligere ansatte har skabt en nødvendig debat om prisen for succes i en kreativ branche, der ofte romantiserer de lange nætter og det utrættelige offer for kunsten og arkitekturen





