Kristen trobekendelse forklares i 'Hvad ville Jesus have sagt?'

Tre præster gennemgik den kristne trobekendelse i dette uges program, der udsendtes på DR. Presten fra Nørrebro, Louise Britze, og presten fra Brønshøj Kirke, Sylvester Roepstorff, forklarede, hvorfor visse dele af trosbekendelsen kan være vanskelige at forstå.

En stor del af landets elever i 7. og 8. klasse har i de forgangne måneder skullet forholde sig til et stort spørgsmål. Hvis ja, er det traditionen, at man skal i kirke 10 gange og terpe trosbekendelsen.

For trosbekendelsen er ifølge den kongelige konfirmationsforordning obligatorisk udenadslære for konfirmander. Det fortæller Louise Britze, som er præst i Simeons Kirke på Nørrebro, i dette uges program er vært Anne-Grethe Bjarup Riis med tre præster dykket ned i netop trosbekendelsen. Det sker på opfordring fra en lytter, der har det 'lidt tungt med dele af den'. Blandt andet delen med 'de helliges samfund', som for lytteren kan virke ekskluderende, hvilket præst Sylvester Roepstorff fra Brønshøj Kirke medgives.

I studiet var også Mette Juul, sognepræst i Flødstrup-Ullerslev, med til at opklare, hvad der er op og ned i den gamle tekst. Med nogle ting kæmper dog selv præster forgæves. Blandt andet når det kommer til at forstå den sidste vending i trosbekendelsen om 'kødets opstandelse og det evige liv'. Den sidste vending savnes indhold om Jesu gerninger i trosbekendelsen.

Louise Britze ser bekendelsen lidt som et politisk dokument, der har været 'nødvendigt for, at den kristne kirke ikke blev splittet op i en masse små sekter'. For som sognepræsten forklarer det, er trosbekendelsen ikke en del af biblen, men noget, der er blevet aftalt på kirkemøder.

