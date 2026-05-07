Krise i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital: Alarmsystem svigter og fløjter bliver den nye sikkerhed

Et totalt sammenbrud af alarmsystemerne på Aarhus Universitetshospitals psykiatriske afdelinger har efterladt personalet i en utryg situation, hvor plastikfløjter nu fungerer som den primære metode til at tilkalde hjælp.

En dyb og bekymrende usikkerhed har spredt sig blandt personalet på de psykiatriske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital , efter at hospitalets kritiske alarmsystem led et totalt sammenbrud tirsdag morgen.

Situationen er eskaleret til et punkt, hvor medarbejderne nu er blevet udleveret simple plastikfløjter som en midlertidig erstatning for de tekniske alarmsystemer. Formålet med fløjterne er, at personalet skal kunne tilkalde hjælp fra kolleger i tilfælde af akutte nødsituationer, men løsningen er blevet mødt med vantro og frustration. Peter Møller Andersen, der bestrider embedet som ledende overlæge i Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital, understreger med stor alvor, at det er yderst problematisk, at alarmerne ikke fungerer.

Han påpeger, at patientgrundlaget i disse afdelinger er præget af meget syge mennesker, hvoraf mange ikke er i stand til at færdes i det normale samfund. Mange af de indlagte er placeret på afdelingen i henhold til domme eller under tvang, hvilket betyder, at der er tale om en patientgruppe, som i visse situationer kan være direkte farlige for både sig selv og personalet. Denne risikovurdering gør anvendelsen af fløjter endnu mere problematisk.

Peter Møller Andersen forklarer, at løsningen med fløjterne langt fra er optimal, da der hverken er foretaget tests af systemet eller medsendt nogen form for instruks om, hvordan de skal anvendes effektivt. Han beskriver situationen som værende helt surrealistisk og stiller retoriske spørgsmål ved, om man skal fløjte én, to eller tre gange for at signalere fare. Han bemærker ironisk, at det ikke er Sound of Music, man befinder sig i, men en seriøs medicinsk institution.

Der er desuden opstået en absurd situation, hvor personalet er blevet instrueret i ikke at afprøve fløjterne, af frygt for at skabe unødig panik eller få folk til at løbe forgæves gennem gangene. Dette skaber en farlig blind vinkel, da personalet ikke ved, om lyden overhovedet kan høres på tværs af afsnittene, hvilket er netop det, man har brug for i en kritisk situation, hvor hvert sekund tæller. For medarbejderne er den psykiske belastning mærkbar.

Arbejdsmiljørepræsentant Lene Kuntz beskriver en hverdag præget af utryghed, hvor personalet føler sig efterladt i stikken. Hun fortæller, at mange af hendes kolleger har svært ved at begribe, at deres sikkerhed nu hviler på en plastikfløjte. Denne følelse af afmagt har ført til en bølge af sarkasme blandt personalet, som en måde at håndtere den absurde virkelighed på.

De joker med, at de må huske at fløjte ekstra højt, mens de i virkeligheden er dybt bekymrede over deres egen og patienternes sikkerhed. Lene Kuntz understreger, at det er useriøst at udlevere fløjter som en sikkerhedsløsning i et miljø med så høj risiko. Hun efterlyser en egentlig, holdbar beredskabsplan, der sikrer, at der er en fungerende backup-løsning, hvis nødtelefonerne og alarmsystemerne går ned, så medarbejderne kan gå på arbejde uden frygt.

Den ledende overlæge, Peter Møller Andersen, bekræfter, at utrygheden er massiv, og at tilliden til ledelsens håndtering af krisen er under pres. Som en direkte konsekvens af situationen har han valgt at aflyse sin deltagelse i et lederseminar for i stedet at blive på hospitalet. Hans tilstedeværelse skal fungere som en form for psykologisk tryghed for personalet, så de ved, at der er en ansvarlig leder til stede i huset, mens det tekniske kaos fortsætter.

Mens medarbejderne venter på en reel løsning, hersker der fortsat en spent stemning, og man afventer stadig en officiel kommentar fra hospitalsledelsen om, hvordan det tekniske sammenbrud kunne opstå, og hvornår et sikkert, digitalt alarmsystem igen vil være operationelt på afdelingerne





