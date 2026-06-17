Krise for Pia Olsen Dyhr vil blive større, vurderer ekspert

Kommunikationsekspert Anna Thygesen analyserer Pia Olsen Dyhrs håndtering af den After-Meto-krise og påpeager strategiske fejl, der forværrer situationen og udgør en trussel for hendes lederskab.

Krisen for Pia Olsen Dyhr og Socialistisk Folkeparti er ifølge kommunikationsekspert Anna Thygesen blevet en troværdighed skrise, der kun vil vokse sig større. Dyhrs håndtering, inklusive delirium som at tilbyde journalister småkager i stedet for at svare på kritiske spørgsmål og derefter erklære, at en undskyldning til krænket Lotte Kofoed ikke vil ske, er ifølge Thygesen et strategisk fejltrin af dimensioner.

Hun udtaler sig ikke kun om nutiden, men også fremtiden, hvilket ifølge eksperten gør hende til et slæb for yderligere forfølgelse. Thygesen understreger, at Dyhr ved at trække en absolut streg og undgå at tage ansvar, selv holder konflikten i live, hvilket er kontraproduktivt i forhold til partiets værdigrundlag. Krisen er ikke blot en MeToo-sag, men en krise, der centrerer sig om ledelsens handlemod i sammenstød med SF's DNA, som inkluderer feminisme og nultolerance overfor krænkelser.

I 2020 blev Thomas Nystrøm fyret fra SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse af Lotte Kofoed. Thygesen peger på, at Dyhrs tidligere tilgang, hvor hun har undegået pressen og forsøgt at prædefinere narrativen, nu viser sig at være en fejltagelse. Hun karakteriserer handlingerne som populistiske og i modstrid med en værdibaseret ledelsesprofil.

Eksperten vurderer, at krisens omfang er større, end mange for tiden indbilder sig, og at udviklingen vil fortsætte med at udgøre en alvorlig trussel mod Dyhrs politiske position og partiets omdømme





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