En gruppe af kriminelle udlændinge har været i gang med en eksplosion i tyverier mod både private, virksomheder og supermarkeder. Politiet har anklaget flere af disse udlændinge for butikstyveri, og de står til at få dansk statsborgerskab.

Kriminelle fra Rumænien plyndrer danskere, og nu dømmes næsten fire om dagen. Men politiet tror ikke, at problemet kan kommes helt til livs. En gruppe af kriminelle udlændinge har været i gang med en eksplosion i tyverier mod både private, virksomheder og supermarkeder.

De bryder ind i private hjem, tømmer butikshylder og rejser på tyvetogt gennem landet. Med mavebælter under tøjet og blikket rettet mod alt fra smykker i private hjem til kaffe, elektronik og barberskrabere i supermarkeder. Politiet har anklaget flere af disse udlændinge for butikstyveri, og de står til at få dansk statsborgerskab. Men fungerende vicepolitiinspektør Heidi Grandt Andresen fra Politiets Udlændingekontrolafdeling Øst tror ikke, at dette problem kan løses helt.

Hun mener, at hvis man får fat på organiseringen bag, vil der være andre, der står klar til at overtage. Derfor tror hun ikke, at problemet kan kommes helt til livs. Der bor over 45.000 rumænske statsborgere i Danmark, og politiet opfordrer til at undgå fordomme og negativ stereotypisering





