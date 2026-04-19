Krigstidens sabotage og skibsværftets historie udforskes i ny bog

Ny bog af ingeniør Kaj Nykjær Jensen dykker ned i Svendborg Skibsværfts historie fra 1926 til 1996, med særligt fokus på sabotageaktionen i 1944 og byens maritime fortid. Omfattende indsigt for abonnenter på Ingeniøren, Version2 og Radar.

En dramatisk sabotageaktion på Svendborg Skibsværft den 10. juni 1944, der sigtede mod fire tyske skibe, fremkaldte voldsomme reaktioner fra Hitlers side. Kravet om hensynsløse og brutale gengældelsesaktioner mod de involverede sabotører efterlod et mørkt kapitel i krigens historie. Denne begivenhed er blot et af mange fascinerende aspekter, som ingeniør og havneekspert Kaj Nykjær Jensen udforsker i sin dybdegående bog om Svendborg Skibsværft s historie.

Bogen dækker værftets liv fra dets grundlæggelse i 1926 frem til den uundgåelige konkurs i 1996 og tilbyder et unikt indblik i en industris op- og nedture. Svendborgs identitet er uløseligt forbundet med søfart og skibsbyggeri. Byens historiske bånd til rederigiganten A.P. Møller - Mærsk, der så dagens lys netop her i 1904, understreger denne forbindelse yderligere.

Kaj Nykjær Jensen har tidligere bevist sin ekspertise med bogen Stålsat fra 2014, der omhyggeligt kortlagde skibsbyggeriet i Svendborg i perioden 1901-1926, en tid der også var præget af A/S Svendborgs betydelige rolle. Den nye bog forventes at fortsætte denne detaljerede research og give læseren en omfattende forståelse af værftets betydning for byen og dens økonomi gennem årtier.

Læseren opfordres til at tegne et gratis prøveabonnement for at få fuld adgang til alt indhold på Ingeniøren, Version2 og Radar. Denne ubundne adgang kræver ingen betalingsoplysninger og giver mulighed for at udforske et væld af artikler og analyser. Ved tilmelding accepterer man desuden betingelserne for kontakt, hvilket indebærer, at Ingeniøren/Teknologiens Mediehus kan kontakte abonnenten via e-mail med information om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, jobopslag, undersøgelser og særlige tilbud.

Det er vigtigt at bemærke, at disse e-mails kan indeholde markedsføringsmateriale fra samarbejdspartnere. Brugeren har til enhver tid mulighed for at styre sine kontaktpræferencer under menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på sin profil. For at optimere indholdet og gøre det så relevant som muligt, bedes nye abonnenter vælge ét eller flere emner af interesse. Dette sikrer, at man modtager nyhedsbrevet Erhverv, som fokuserer på samspillet mellem erhvervslivet, produktion og landets udvikling, og som klæder læseren på til at navigere i et teknologisk erhvervsliv. Som medlem af IDA tilbydes desuden gratis adgang til PLUS-indhold som en del af medlemskabet; adgangen aktiveres ved at fortsætte via MitIDA





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

