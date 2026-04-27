Krav om fjernelse af D4vd's musik efter anklager om mord og misbrug

En kampagne kræver, at al musik af sangeren D4vd fjernes fra streamingplatforme efter anklager om mord og seksuelt misbrug på den 14-årige Celeste Rivas Hernandez. En underskriftindsamling har allerede opnået over 2.200 signaturer.

En voksende bølge af fordømmelse og krav om handling har ramt musikindustrien, efter anholdelsen af den unge sanger D4vd , hvis rigtige navn er David Anthony Burke, i forbindelse med den tragiske død af den 14-årige Celeste Rivas Hernandez .

Hernandez' parterede krop blev fundet i en forladt bil i september sidste år, og bilen blev senere identificeret som tilhørende Burke. Anholdelsen har udløst en intens debat om kunstnerisk ansvarlighed, og en kampagne er nu startet med krav om, at al musik af D4vd fjernes fra alle streamingplatforme.

Denne kampagne er ikke blot en reaktion på de alvorlige anklager, men også en protest mod den potentielle glorificering af vold og misbrug, som nogle hævder findes i hans musik og offentlige image. Organisationer og privatpersoner argumenterer for, at det er et moralsk valg at stoppe med at streame, promovere og generere indtægter fra en kunstners musik, når denne er blevet anklaget for så alvorlige forbrydelser som seksuelt misbrug og mord på en mindreårig.

Underskriftindsamlingen, der er blevet oprettet online, har hurtigt vundet momentum og har i skrivende stund samlet over 2.200 signaturer. Initiativtagerne bag kampagnen understreger, at det ikke handler om at dømme Burke, før retssagen er afsluttet, men om at sende et stærkt signal om, at samfundet ikke vil tolerere eller støtte kunstnere, der er anklaget for så grufulde handlinger.

De påpeger, at streamingplatforme og musikindustrien generelt har et ansvar for at tage stilling til disse sager og ikke blot fortsætte med at profitere på musik, der potentielt kan være forbundet med vold og misbrug. Diskussionen har også spredt sig til sociale medier, hvor mange brugere opfordrer til boykot af D4vds musik og til at dele underskriftindsamlingen.

Flere kommenterer også, at de er chokerede over, at en så ung kunstner kan være involveret i så alvorlige forbrydelser, og at det er vigtigt at beskytte sårbare unge mennesker. D4vd havde planlagt en omfattende verdensturné, men denne blev aflyst umiddelbart efter hans anholdelse. Dette har yderligere skabt spekulationer og spørgsmål om hans involvering i sagen. Celeste Rivas Hernandez var blot 14 år gammel, da hun mistede livet, og hendes tragiske død har rystet lokalsamfundet og landet.

Hendes familie og venner er i dyb sorg, og de har udtrykt deres taknemmelighed for den støtte, de har modtaget fra offentligheden. Sagen har også rejst spørgsmål om sikkerheden for unge mennesker og om behovet for at øge opmærksomheden omkring seksuelt misbrug og vold. Det er vigtigt at understrege, at D4vd endnu ikke er dømt, og at han har ret til en retfærdig rettergang.

Men uanset udfaldet af retssagen, har sagen allerede haft en betydelig indvirkning på musikindustrien og har sat gang i en vigtig debat om kunstnerisk ansvarlighed og moralske værdier. Kampagnen for at fjerne D4vds musik fra streamingplatforme er et udtryk for den vrede og sorg, som mange mennesker føler over Celeste Rivas Hernandez' død, og et ønske om at sende et klart signal om, at sådanne handlinger ikke vil blive tolereret.

Det er også et forsøg på at beskytte andre unge mennesker og at skabe et mere sikkert og respektfuldt samfund





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menneskelige fejl uundgåelige på lokalbaner – Sikkerhedschef efter togulykkeEfter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen diskuterer Lokaltogs sikkerhedschef nødvendigheden af at acceptere menneskelige fejl og forbedre sikkerheden på lokalbaner. Artiklen undersøger potentielle løsninger, herunder akseltællere, LEU-enheder og finansieringsmodeller.

Read more »

Menneskelige fejl uundgåelige på lokalbaner – Sikkerhed i fokus efter togulykkeEfter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen diskuterer Lokaltogs sikkerhedschef menneskelige fejl og behovet for forbedret sikkerhed på lokalbaner. Artiklen undersøger udfordringer med røde signaler, godstrafik, ETCS-systemer og omkostningerne ved opgradering af infrastruktur.

Read more »

Kunstig intelligens genskaber 3D-billede af Holstebro-kvinde 58 år efter hendes dødEt dansk institut har ved hjælp af kunstig intelligens genskabt et 3D-billede af den fremtrædende erhvervskvinde Karoline Poulsen. Busten skal stå som statue i Holstebro og er et skridt mod at øge repræsentationen af kvinder i det offentlige rum.

Read more »

Tidligere X Factor-deltager anholdt for drab efter influencers dødEn 32-årig influencer, Klaudia Zakrzewska, er død efter at være blevet påkørt af en bil i London. Den tidligere X Factor-finalist Gabrielle Carrington er sigtet for drab efter at have været varetægtsfængslet for drabsforsøg.

Read more »

Christiane Schaumburg-Müller efter morens død: Gav mig destruktive tankerInfluencer og tv-vært Christiane Schaumburg-Müller mistede sin mor sidst år. Nu åbner hun op om sorgen – og tanker, der ikke slipper.

Read more »

Montenegro er nu kommet et markant skridt tættere på EU og sigter efter medlemskab i 2028EU vil nu begynde at udarbejde en tiltrædelsestraktat for Montenegro, som er den, der skal underskrives og godkendes, for at landet kan blive medlem af unionen.

Read more »