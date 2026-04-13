Faglige repræsentanter i ATP står over for et krav om at trække investeringer i våbenproducenten Terma tilbage. Initiativet 'Pension uden folkedrab' argumenterer for, at investeringerne indirekte bidrager til folkedrab på palæstinenserne. Kravet kommer i forbindelse med 1. maj, og lønmodtagere opfordres til at støtte op om initiativet.

De faglige repræsentanter i ATP står over for et krav om at tage stilling til en kontroversiel investering. Initiativet 'Pension uden folkedrab' opfordrer dem til at trække investeringerne i den danske våbenproducent Terma tilbage. Argumentet er, at disse investeringer indirekte bidrager til Israels handlinger i Palæstina , som kritikerne betegner som folkedrab.

Dette krav kommer på et tidspunkt, hvor arbejderbevægelsen forbereder sig på 1. maj, og det forventes at skabe debat og potentielt udfordre den traditionelle fejring af Arbejderklassens Internationale Kampdag. Lønmodtagere opfordres til at støtte op om initiativet ved at underskrive et åbent brev, som er rettet mod ATP's bestyrelse og repræsentantskab.

Brevet fremhæver bekymringen over, at pensionsmidler, som danske arbejdstagere er forpligtet til at bidrage med, utilsigtet finansierer handlinger, der er i strid med etiske principper. Terma, med hovedsæde i Lystrup, Aarhus, er en betydelig aktør i fly- og våbenindustrien. ATP foretog i 2024 en milliardinvestering i virksomheden, hvilket gjorde pensionskassen til medejer med en repræsentant i bestyrelsen.

ATP har begrundet investeringen med ønsket om at sikre 'solide og langsigtede afkast' for danskernes pensionsopsparing. Kritikere afviser denne begrundelse og hævder, at moralske hensyn bør veje tungere end finansielle gevinster. De understreger, at pensionsmidlerne ikke bør anvendes til at støtte handlinger, som de mener er ansvarlige for ødelæggelse af skoler, hospitaler og folks private hjem i Palæstina.

Det åbne brev opfordrer derfor de faglige repræsentanter i ATP til at stoppe investeringerne i Terma, og det illustrerer en voksende bekymring over, hvordan pensionsmidler investeres og de etiske konsekvenser heraf. Initiativet 'Pension uden folkedrab' er ikke alene i sine bestræbelser på at påvirke beslutningstagerne i ATP.

Organisationer som 'Bro til Palæstina' har siden februar iværksat aktioner for at skabe opmærksomhed omkring spørgsmålet. Denne sag belyser en bredere diskussion om virksomheders sociale ansvar og etiske investeringer. Der er en voksende tendens til, at investorer og borgere stiller krav til virksomheder om at tage stilling til etiske problemstillinger.

Dette gælder især i brancher som våbenindustrien, hvor der er stor offentlig bevågenhed og bekymring. I denne sammenhæng er det interessant at følge, hvordan ATP og de faglige repræsentanter reagerer på det pres, der nu er sat. Samtidig understreger dette initiativ vigtigheden af kritisk journalistik og den rolle, som uafhængige medier spiller i at belyse kontroversielle emner.

Det er værd at bemærke, at artiklen selv opfordrer læserne til at støtte uafhængig journalistik gennem abonnementer eller donationer, hvilket understreger den økonomiske udfordring, som uafhængige medier står overfor i dag.





