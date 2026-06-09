Kraftig regn og skybrud varsles fra DMI - Forbedring på vej senere i ugen

Det Danske Meteorologiske Institut varsler om kraftig regn og lokale skybrud tirsdag morgen med risiko for store nedbørsmængder på kort tid. Der er også udsigt til en gradvis forbedring af vejret mod ugen afslutning. Læs mere om de konkrete varsler og de langsigtede udsikter.

Regnbyger har længe været en dominerende del af vejret i store dele af Danmark, og tirsdag morgen Advarsler fra Det Danske Meteorologiske Institut ( DMI ) peger på, at nedbøren på visse steder kan blive så kraftig, at der er risiko for både store regnmængder og lokale skybrud.

Varslet er gældende fra klokken 04.50 til 11.00, og ifølge meteorologerne kan der lokalt falde mellem 25 og 35 millimeter regn på seks timer. I enkelte områder er der desuden risiko for skybrud, hvor mere end 15 millimeter kan falde på blot en halv time. Sådanne ekstreme nedbørsmængder kan føre til udfordringer i trafikken, herunder oversvømmede veje og vandansamlinger i kældre og lavtliggende områder.

Det er dog vigtigt at bemærke, at ikke alle steder vil blive ramt lige hårdt - nogle områder kan næsten slippe for regn, mens andre får markant mere på kort tid. Det ustabile sommervejr forventes at fortsætte i resten af ugen. Onsdag ser ud til at blive en blanding af sol og skyer med spredte byger, der lokalt kan ledsages af torden. Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra sydvest.

Torsdag følger samme mønster med perioder med sol og spredte byger og mulighed for torden et fåtal steder. Der er dog tegn på en forbedring senere i ugen, da et højtryk gradvist skal bevæge sig ind over landet fra vest, noget der kan bringe mere stabile vejrforhold. Derudover har et populært flyselskab netop annonceret, at de indfører sovepladser ombord på deres fly, en service der angiveligt koster meget mindre end en traditionel førsteklassesbilet





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