Kortere socialrådgiveruddannelse vækker bekymring: Risikerer flere fejl i sagsbehandlingen?

En forkortelse af socialrådgiveruddannelsen mødes med bekymring fra eksperter og fagfolk, der frygter forringet kvalitet og flere fejl i sagsbehandlingen. Mindre tid til juridisk undervisning kan gå ud over retssikkerheden.

Arkivfoto: Mathilde Hamerik Rohbeck, der studerer til socialrådgiver og har arbejdet frivilligt for Kirkens Korshær, er et billede, der illustrerer den kommende ændring af socialrådgiver uddannelsen. Efter sommerferien bliver uddannelsen kortere, hvilket vækker bekymring blandt fagfolk og eksperter. Ankestyrelsen finder fejl i hver tredje klage over kommunale afgørelser, hvilket understreger vigtigheden af en solid juridisk viden for socialrådgiver e.

Den kommende reform af uddannelsen, der reducerer studietiden med tre måneder, risikerer at forringe kvaliteten af sagsbehandlingen og dermed retssikkerheden for borgerne. Professor John Klausen fra Aalborg Universitet udtrykker bekymring over, at den kortere uddannelsestid kan føre til flere fejl i kommunernes afgørelser, især inden for områder som børne- og handicapområdet, hvor der allerede er mange fejl. Han peger på behovet for en grundig juridisk forståelse, som den forkortede uddannelse kan underminere.\Den forkortede uddannelse er blevet mødt med kritik fra forskellige sider, herunder fra Dansk Socialrådgiverforening, der ser det som en spareøvelse forklædt som kvalitetsforbedring. Bekymringen går på, at mindre tid til juridisk undervisning og fundament kan resultere i dårligere sagsbehandling og flere fejl, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for borgerne. Pernille Bossen er et eksempel på en borger, der oplevede konsekvenserne af en forkert afgørelse, hvor hun først fik afvist sygedagpenge, indtil Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse. Dette understreger behovet for, at socialrådgivere har et solidt juridisk fundament for at kunne træffe korrekte afgørelser. Censorledelsen for Socialrådgiveruddannelsen påpeger, at jura kun er nævnt et par gange i den nye bekendtgørelse, og at de enkelte uddannelsesinstitutioner selv kan fortolke, hvordan de vil undervise i jura. Dette kan føre til store forskelle i den juridiske kompetence hos nyuddannede socialrådgivere, hvilket kan være problematisk, når der arbejdes med sårbare mennesker.\Reformen af socialrådgiveruddannelsen indeholder også elementer, der sigter mod at forbedre uddannelsen, herunder 100 millioner kroner ekstra årligt til mindre hold og mere vejledning. Uddannelseschef Henrik Beyer fra UCL, der uddanner socialrådgivere, mener, at uddannelsen samlet set forbedres med fokus på praksis, flere praktikperioder og mere feedback. Men kritikere tvivler på, at de positive tiltag kan opveje tabet af tid til juridisk undervisning. Den tidligere uddannelsesminister Christina Egelund har udtalt, at kvalitet i uddannelse ikke kun afhænger af varigheden, og at der er stort fokus på at give de studerende de nødvendige kompetencer inden for jura og myndighedsudøvelse. Men bekymringen er stadig udbredt, og mange frygter, at forkortelsen af uddannelsen vil føre til en forringelse af kvaliteten af sagsbehandlingen og dermed øge risikoen for fejl, der kan have alvorlige konsekvenser for borgerne





