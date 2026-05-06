Kontroversiel bog anklager kongehuset for tilpasning til Hitler

En analyse af bogen Ridser i lakken, der udfordrer fortællingen om kongehusets rolle under Besættelsen, og den efterfølgende historiske kritik af bogens kildebrug.

Det er med en betydelig ambition, at journalisten Peter Kramer i sin nye bog, Ridser i lakken – kongehusets forbindelser til Hitlers Tyskland, forsøger at udfordre den gængse forståelse af det danske kongehus' rolle i årene fra 1933 til 1945.

Forfatteren hævder, at den traditionelle historieskrivning har været alt for skånsom og har skabt et idealiseret billede af monarkiets ageren i en af de mørkeste perioder i europæisk historie. Ifølge Kramer har historikerne bevidst eller ubevidst ignoreret de mere problematiske aspekter af kongehusets relationer til det nazistiske regime, hvilket har resulteret i et skønmaleri, der ikke harmonerer med de faktiske begivenheder. Det er hans mål at omskrive den eksisterende grundfortælling og bringe de skjulte forbindelser frem i lyset.

Kramer tager udgangspunkt i, at det allerede fra Adolf Hitlers magtovertagelse i 1933 var åbenlyst for enhver observerende part i Europa, at det nazistiske regime havde indledt en brutal kampagne mod jøderne og politiske modstandere. Med etableringen af koncentrationslejre og en systematisk udrensning af det politiske landskab var advarselslamperne tændt. Forfatteren peger på, at den danske gesandt i Berlin, Herluf Zahle, havde informeret beslutningstagerne i København om den blege angst, der prægede det nye Tyskland.

På dette grundlag konkluderer Kramer, at Danmark var et oplagt mål for Hitler, og at kongehuset ikke kunne have været uvidende om de rædsler, der udfoldedes på den anden side af grænsen. Den mest kontroversielle påstand i bogen er, at kongehuset ikke blot forblev neutralt, men faktisk gik forrest i tilpasningen til det tyske diktatur.

Som bevis for denne tese fremhæver bogen, at Kong Christian X besøgte Hitler ved flere lejligheder, og at Dronning Alexandrine var en hyppig gæst til operaforestillinger i Bayreuth, som var et centralt samlingspunkt for nazistiske eliter. Desuden nævnes det, at Kronprins Frederik og Prinsesse Ingrid blev modtaget med åbne arme af Hermann Göring i Berlin.

For Peter Kramer er disse sociale og diplomatiske forbindelser bevis på en problematisk nærhed, som efterfølgende er blevet slettet fra den nationale hukommelse for at bevare billedet af kongehuset som et symbol på national modstand og sammenhold under Besættelsen. Forfatteren postulerer, at befolkningen er blevet fodret med et glansbillede, mens de egentlige relationer til Hitlers Tyskland er forsvundet ud af historiebøgerne. Men når man analyserer argumentationen bag disse påstande, opstår der væsentlige problemer.

Kritikere af bogen påpeger, at Kramer ser ud til at overse en fundamental sandhed om statsoverhoveders funktion: det er en central del af deres opgave at pleje relationer med andre statsoverhoveder, uanset hvor anstødelige disse måtte være. Ved at læse de frit tilgængelige indberetninger fra Rigsarkivet, herunder Zahles korrespondancer, bliver det tydeligt, at Kong Christian X handlede i overensstemmelse med regeringens politiske kurs.

Efter den turbulente Påskekrise i 1920 var kongen blevet meget bevidst om sine begrænsninger og var grundloyal over for det demokratiske systems beslutninger, især når det gjaldt udenrigspolitikken. Den danske strategi over for Tyskland var i høj grad præget af en ønsket tilpasning for at undgå at blive betragtet som en fjende af den mægtige nabo i syd. Dette var ikke et privat projekt drevet af kongens personlige lyst, men en politisk linje, som et flertal i Rigsdagen havde støttet.

Når Kramer beskriver kongens besøg hos Hitler som udtryk for personlig tilpasning, overser han, at kongen optrådte som regeringens repræsentant. Et konkret eksempel er mødet i februar 1934, hvor forfatteren mener, at kongen gik længere end regeringen ønskede. Her fokuserer Kramer på en diskussion om DKP-lederen Aksel Larsen, der var blevet frikendt for at ødelægge et hagekorsflag.

Men i en bredere historisk kontekst var dette blot en politisk varm kartoffel, som kongen forsøgte at håndtere diplomatisk midt i kritiske forhandlinger om en handelsaftale. Det er derfor problematisk, at bogen baserer sine konklusioner på en selektiv læsning af kildematerialet. Selvom det er fristende at udfordre nationale myter, kræver det en stringent metode og en forståelse for datidens diplomatiske spilleregler. At forveksle diplomatisk nødvendighed med personlig ideologisk tilpasning er en fejlslutning, der svækker bogens overordnede troværdighed.

Historien om det danske kongehus under nazismen er kompleks, men den kan ikke reduceres til en fortælling om bevidst samarbejde uden om det politiske system. Ved at genbesøge kilderne ser man, at kongen snarere var en stabiliserende faktor, der loyalt fulgte den kurs, som den danske stat havde udstukket for at sikre landets overlevelse i en ekstrem tid





