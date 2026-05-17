Kontanterne er stadig i brug, selv om de ikke bruges i hverdagen længere

Hvis du stadig har en eller flere af de omtalte sedler, opfordres du til at aflevere dem hurtigst muligt, da Nationalbanken er under pres med indleveringerne. Det er vigtigt at være forberedt og møde op personligt med billedlegitimation.

Nogle har dem liggende i en skuffe, mens andre har fundet et mere skjult sted til dem. Netop fordi kontanter sjældent bruges i hverdagen længere, kan det være let helt at glemme, at de stadig ligger der.

Hos Danmarks Nationalbank mærker man i øjeblikket travlhed. Ifølge et opslag på Facebook strømmer der fortsat 1.000-kronesedler og ældre sedler ind, selvom datoen, hvor de bliver ugyldige, nærmer sig. Lige nu kan de kun afleveres tre steder i landet. Helt konkret er der tale om Aarhus, Odense og København, hvor Nationalbanken driver indleveringssteder i samarbejde med FOREX.

De seneste tre måneder har indleveringsstederne modtaget 8.200 indleveringer for i alt 42 millioner kroner. Hver indlevering bliver gennemgået grundigt, og det kan give ventetid. Særligt ved FOREX tæt på Nørreport Station i København er der pres på.

"Selvom vi har fordoblet kapaciteten på indleveringsstedet ved Nørreport Station, kan man stadig opleve kø, når man indleverer sedler. Hver eneste dag benytter mange borgere muligheden for at indløse de sidste sedler, og vi forventer, at det bliver ved de sidste 3 måneder frem mod fristen," siger hovedkasserer i Nationalbanken Niels Kaas. Nationalbanken opfordrer derfor til, at man handler hurtigt, hvis stadig har én eller flere af de omtalte sedler.

"Vi opfordrer alle, der fortsat har ugyldige sedler liggende, til at afsætte god tid til indleveringerne og ikke udskyde besøget til sidste øjeblik. Hvis man har mulighed for det, kan man med fordel lægge vejen forbi uden for de travleste tidspunkter, som er hverdage mellem kl. 16 og 18. Vil man aflevere sedler, kræver det lidt forberedelse. Man skal printe og udfylde en skriftlig erklæring hjemmefra, møde op personligt og vise billedlegitimation.

Du kan altid aktivere og deaktivere tredjepartsindhold. Om få år er over 1 million danskere udsatte: Nu vil politikerne forbyde noget, som har været brugt i årtie





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kontanter Indlevering Nationalbanken FOREX Nørreport Station Politikerne Forbyde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Markant Valgren-melding inden etape: - Ville ikke sende min værste fjende ud iPrognoserne melder om regn i løbet af 6. etape i Giro 'italia, men Michael Valgren håber i den grad, at det er tørt, når rytterne rammer målbyen Napoli. For hvis først de fedtede gader – hvor der mange steder ligger olie – bliver våde, kan det ende i kaos. - Jeg håber, at det bare er nogenlunde tørt i Napo...

Read more »

Det er så cringe: dét har fået podcastgæster til at krumme tæerTV 2 giver dig overblik over de mest aktuelle nyheder og historier i samfundet lige nu - på under et minut.

Read more »

Det er altid okay at bryde loven, hvis sagen er god nok, siger 25-årigTV 2 giver dig overblik over de mest aktuelle nyheder og historier i samfundet lige nu - på under et minut.

Read more »

Hvis banken kan spise gevinsten op: Sådan holder du øje med dine pengeNy forskning viser, at mange danskere kan ende med at betale for lave renter på deres penge, høje dekort-gebyrer og begrænsninger på hævninger. Eksperter anbefaler at holde bedre øje med, hvor dine penge står og hvilke fælder banken kan gemme på.

Read more »