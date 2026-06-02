En Super El Niño kan føre til kraftige regn og oversvømmelser i Afrika, tørke og ødelæggende skader for landbruget i Sydamerika, oversvømmelser og skader for landbruget i Asien og ødelæggende skader for landbruget i Nordamerika.

Konsekvenserne af en Super El Niño kan blive voldsomme. Andreas Nyholm, som er meteorolog på TV 2, fortæller, at prognoser tyder på, at der er en El Niño på vej.

El Niño er et globalt, naturligt klimafænomen, hvor havoverfladen i det centrale og østlige tropiske Stillehav bliver usædvanligt varm. En Super El Niño forekommer derimod med ti til 15 års mellemrum. Ved en normal El Niño stiger havtemperaturen ifølge TV 2 Vejret i det østlige Stillehav til mindst 0,8 grader over det normale, men under en Super El Niño kommer den op på to grader over det normale.

Andreas Nyholm regner altså med, at meteorologerne inden for få uger officielt vil erklære, at vi i løbet af de kommende uger vil høre, at El Niño er i gang. Konsekvensen kan blive kraftige regn nogle steder, mens andre dele af verden kan blive ramt af tørke. Der er flere områder i verden, der kan blive påvirket af en Super El Niño. Det gælder bl.a. for Afrika, hvor en Super El Niño kan føre til kraftige regn og oversvømmelser.

I Sydamerika kan en Super El Niño føre til tørke og ødelæggende skader for landbruget. I Asien kan en Super El Niño føre til oversvømmelser og skader for landbruget. En Super El Niño kan også føre til ødelæggende skader for landbruget i Nordamerika. Det er vigtigt at notere sig, at en Super El Niño kan føre til forskellige konsekvenser i forskellige dele af verden.

Derfor er det vigtigt at overvåge situationen og være forberedt på forskellige scenarier.





