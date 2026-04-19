Konkurskarantæne rammer tidligere Tivoli Grill-ejer: Tre års forbud mod at drive virksomhed

Retten i Viborg har idømt Jan Lund, tidligere ejer af Tivoli Grill i Hammershøj, tre års konkurskarantæne efter virksomhedens konkurs i april 2025. Kendelsen begrundes med dispositioner, der ikke anses for forretningsmæssigt forsvarlige, herunder oprettelse af nye selskaber og udbetalinger i en nødlidende periode.

En nylig kendelse fra Retten i Viborg har sat en stopper for Jan Lund s muligheder for at drive virksomhed i Danmark i de næste tre år. Lund, der tidligere stod bag Tivoli Grill i Hammershøj, er blevet idømt en konkurskarantæne , hvilket betyder, at han ikke kan indtræde i ledelsen af eller stifte nye selskaber i den pågældende periode. Denne straf følger i kølvandet på Tivoli Grill s konkurs, der fandt sted i april 2025, blot få måneder efter åbningen i 2024.

En brand, der nærødelagde stedet for cirka en måned siden, var ifølge Lund den primære årsag til virksomhedens kollaps.

Konkursen medførte, at en kurator blev udpeget til at granske selskabets økonomiske forhold og dispositioner foretaget forud for og under den økonomiske krise.

Under kuratorens gennemgang fremkom der bekymrende oplysninger. Det blev blandt andet påpeget, at der var foretaget en række dispositioner, som ikke kunne forsvares ud fra et almindeligt forretningsmæssigt perspektiv.

Et særligt kritisk punkt var stiftelsen af ikke mindre end fem nye selskaber kort tid inden konkursdekretet blev afsagt. Retten fandt, at disse nye virksomheder ikke havde nogen naturlig tilknytning til den i forvejen økonomisk pressede Tivoli Grill, hvilket rejste spørgsmål om intentionerne bag disse selskabsstiftelser.

Derudover pegede kurator på udbetalinger, der var foretaget til både medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere i en periode, hvor selskabet tydeligvis var nødlidende og kæmpede for overlevelse.

Manglende eller utilstrækkelig dokumentation for både kørselsudgifter og fakturaer bidrog yderligere til den kritiske vurdering af Jan Lunds ledelse.

Jan Lund har fra sin side afvist anklagerne og fastholdt, at de omstridte dispositioner var almindelige og nødvendige forretningsmæssige handlinger, som blev foretaget i den oprigtige forventning om, at virksomheden ville fortsætte driften. Han understregede i sin forklaring, at konkursen var et resultat af ekstraordinære omstændigheder, herunder den skæbnesvangre brand og en forsinket eller udebleven udbetaling fra forsikringsselskabet.

Retten fandt imidlertid ikke disse forklaringer tilstrækkelige til at imødegå den dokumenterede kritik.

Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder konkluderede retten, at der var handlet uforsvarligt fra Jan Lunds side.

Som en konsekvens af kendelsen skal Jan Lund desuden afholde sagens omkostninger, der beløber sig til 31.250 kroner.

Kendelsen sender et klart signal om, at virksomhedsejere holdes ansvarlige for deres handlinger, især når disse kan føre til konkurs og tab for kreditorer og medarbejdere





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Konkurskarantæne Erhvervsliv Virksomhedskonkurs Jan Lund Tivoli Grill

United States Latest News, United States Headlines

