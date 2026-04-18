Kongeparrets tvillinger konfirmeret, spændinger ved Hormuzstrædet og royale tilbageblik

Nyheder fra ind- og udland inkluderer konfirmationen af prins Vincent og prinsesse Josephine, den anspændte situation i Hormuzstrædet, Hr. Weyse fra Badehotellet der siger farvel til sin rolle, og en tilbagevenden til Christiansborg efter sygdom. Derudover diskuteres politimetoder i Norge, togkaos, politiske strategier for Venstre, og Viktor Axelsens karrierestop.

I dag har Danmarks royale fremtid taget et vigtigt skridt, da kongeparrets tvillinger, prins Vincent og prinsesse Josephine, blev konfirmeret. Ceremonien fandt sted i den smukke Fredensborg Slotskirke og blev forestået af den kongelige konfessionarius, biskop Henrik Wigh-Poulsen. Traditionen med konfirmationer i Fredensborg strækker sig tilbage til 1915, hvor Frederik 9. og arveprins Knud blev konfirmeret. Siden da har kirken været et fast punkt for alle kommende monarker samt deres søskende og børn. Dette markerer en vigtig milepæl i tvillingernes personlige og royale udvikling, forankret i årtiers tradition.

Uden for de kongelige gemakker har verden også været præget af dramatiske begivenheder og politiske spændinger. I den populære tv-udsendelse 'Forræder - Ukendt grund' blev Martin Madsen afsløret som den første, der måtte forlade programmet efter et mord. Hans identitet som forræder blev opdaget i et senere segment, 'Forræder - Under Kutten'. På den internationale scene er der bekymring over den potentielt farlige situation omkring Hormuzstrædet. Mens omkring 40 lande mødes for at diskutere en genåbning af den strategisk vigtige vandvej, befinder op mod 800 skibe sig fanget i Den Persiske Golf i flere uger. TV 2s udlandsredaktør, Mads Buur Bach, advarer om mulige miner i området, hvilket understreger alvoren af diskussionerne på fredagens topmøde. En interessant episode fandt sted under en gudstjeneste, hvor Pete Hegseth tilsyneladende fejlagtigt citerede filmen 'Pulp Fiction' i stedet for Bibelen, hvilket hurtigt spredte sig på internettet.

Den danske kulturverden er også i forandring. Jens Jacob Tychsen, elsket for sin rolle som den seloptagede skuespiller Hr. Weyse i 'Badehotellet', siger nu farvel til karakteren og universet med en afskedskoncert. Fra Christiansborg er der også nyt. Efter et syv måneder langt kræftforløb vender Mai Mercado tilbage til det politiske arbejde, og vil tage sine erfaringer med sig. Jon Sørensen, en modig kranfører, arbejder 175 meter over jorden ved opførelsen af Mindet i Aarhus, et projekt der forventes afsluttet i 2027. Musikalske øjeblikke har præget 'Toppen af poppen', hvor Burhan G blev dybt bevæget af Københavns Drengekor, der uventet dukkede op under en fortolkning af hittet 'Din for evigt'.

Torsdag markerer toårsdagen for den ødelæggende brand i Børsen i København. Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv, ser tilbage på dagen og annoncerer samtidig, at stilladset ved østgavlen og langs Børsgaden vil blive revet ned, for at bringe kobbertaget frem i lyset. I sportens verden har Viktor Axelsen måttet indstille sin karriere på grund af langvarige rygproblemer, hvilket er en hård beslutning, især da han ikke længere kan dele sin passion for badminton med sin datter Vega på samme måde. Underholdningsverdenen har også budt på drama og diskussion. I Norge har en opsigtsvækkende sag om aflytning, hvor en hemmelig agent brugte over 150 timers aflytning i forsøget på at dømme Elisabeth Aaslie for mord, skabt debat om politiets metoder i dokumentaren 'Jagten på Norges farligste kvinde'.

Endelig har togkaos ført til frustration for mange, herunder Bo Schwartz, der sammen med omkring 200 andre sad strandet i seks timer ved Padborg. Internt i Venstre diskuteres det, om partiet kan forsvare et regeringssamarbejde med mindre der opnås betydelige indrømmelser, der muliggør en 'blå politik i et rødt Folketing'. Et humoristisk klip med Glen Riddersholm og Bo Henriksen, hvor de to trænere er i ordkløveri, bliver vist i ugens afsnit af 'Tirsdagstrænerne'. Dronning Margrethe blev fejret på sin 86-års fødselsdag på Fredensborg Slot af Den Kongelige Livgardes Musikkorps og fremmødte danskere, der sang fødselsdagssang.





Op mod 800 skibe fanget ud for HormuzstrædetMens omkring 40 lande fredag mødes for at diskutere genåbningen af Hormuzstrædet, har op mod 800 skibe været fanget i ugevis i Den Persiske Golf. Det siger TV 2s udlandsredaktør, Mads Buur Bach, der har analyseret situationen omkring strædet ud fra overvågningsværktøjet Marinetraffic. Få skibe er dog lykkedes med at passere igennem Hormuzstrædet.

Forsvarsekspert: Hormuzstrædet åbnet politisk, ikke reelt – Fred kan komme snartForsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen udtaler, at åbningen af Hormuzstrædet primært er et politisk signal fra Iran og ikke en garanti for sikker passage. Han advarer rederier mod at sejle gennem strædet uden yderligere afklaring. Samtidig peger han på, at fredsforhandlinger mellem USA og Iran kan fremskynde en løsning, da begge parter kan have incitament til at mindske spændingerne for at stabilisere oliepriserne.

