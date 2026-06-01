Kongeparrets sommertogt indledes i Odense med tusindvis af tilskuere

Kongeparret besøger Odense som første stop på årets sommertogt. Hundredevis af mennesker samler sig ved kanalen for at hilse på royalparret, der får en hesteekskorte gennem byen.

Dannebrog vajer ikke kun på vandet i Odense Kanal hertil formiddag, men også i vinden mange steder i byen, hvor hundredevis af mennesker står klar ved kajen til at modtage kongeparret, der i dag indleder årets sommertogt.

Odense er første stop på ruten, og to kvinder, Conny Frandsen fra Vissenbjerg og Marianne Høgedal fra Odense, har længe ventet på denne dag. Marianne fortæller, at hun allerede for flere måneder siden fik kendskab til datoen og inviterede Conny med. Hun har en personlig historie med den tidligere dronning Margrethe, da hun modtog en fortjenstmedalje efter 40 års arbejde i Odense Kommune og fik lejlighed til at takke dronningen.

Den oplevelse var så betydningsfuld, at hun nu ønsker at være tæt på det nye kongepar. Conny og Marianne holder begge Dannebrog og kroner klar, og deres glæde er tydelig. Andre, som Morten Freyvall fra Næsby, er også ankommet med sin kone, Britta, og sønnen Bertram. De har fået en fremragende plads kun 10 meter fra den røde løber, hvor kongeparret vil passere.

Forberedelserne til besøget har været omfattende og længe under planlægning. Kongeparret får en eventyrlig karettur gennem H.C. Andersens barndomsby, eskorteret af intet mindre end 45 heste fra hesteeskadronen ved Gardehusarregimentet. Husar Mille Büchret Bremmelgaard fra Middelfart er blandt dem, der skal følge kongeparret gennem Odenses gader.

Hun har trænet længe til denne begivenhed og glæder sig til, at flere af hendes familiemedlemmer kan komme og se hende i aktion. Masserne har samlet sig ved havnen allerede mandag morgen, og stemningen er festlig med flag, kroner og en forventningsfuld atmosfære over byen





