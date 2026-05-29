Kongeparret beslutter, hvilke projekter der fortjener økonomisk boost
Kong FrederikDronning MaryKongeparret
📆29/05/2026 09.10.00
50 sec. here / 9 min. at publisher
Kong Frederik og dronning Marys Fond har på et nyt bestyrelsesmøde besluttet at fordele 1,7 million kroner ud over i alt 15 forskellige projekter.

Kongeparret har netop besluttet, hvilke projekter der fortjener et økonomisk boost . Kong Frederik og dronning Marys Fond har på et nyt bestyrelsesmøde besluttet at fordele 1,7 million kroner ud over i alt 15 forskellige projekter.

Det hele begyndte i 1972, da dronning Ingrid stiftede 'Kong Frederik og dronning Ingrids Fond' til humanitære og kulturelle formål. I 1988 stiftede man 'Hans Kongelige Højhed kronprins Frederiks Fond', og efter man i 2006 havde fået daværende kronprinsesse Mary indover, lagde man i 2011 alle fonde sammen til én. Fonden støtter kulturelle, videnskabelige, sociale, idrætslige, uddannelsesmæssige og andre almennyttige formål i form af konkrete projekter.

Herefter er der åben for ansøgning, og hvert år i maj beslutter man så på et bestyrelsesmøde, hvem der skal tildeles penge. Det højeste beløb på 300.000 kroner er i år gået til to projekter. Det andet til stiftelsen af Georg Stages Minde - herunder to togter med skoleskibet George Stage. Af andre projekter, der får tildelt penge, kan nævnes Alzheimerforeningen, Hjernesagen og Nordjyllands Kystmuseum.

Det laveste beløb på 25.000 kroner går i år til en børnehavekoloni i Naalersitag i Ameralik-fjorden i Grøland

