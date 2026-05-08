Kongelig undersøger | Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen

Kongehuset meddelte fredag aften, at Kongen indbyder Troels Lund Poulsen til at lede forhandlingerne om en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Troels Lund Poulsens optreden blev bemærket under de møder, han havde med ministerne. Men hvad sker der nu, da Mette Frederiksen har en koalitionsmandat på 84 mandater?

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse efter besøg af partierne fredag aften. Kongen anmoder Troels Lund Poulsen om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering uden deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne, lyder det.

Folketingets 12 partier har i løbet af aftenen fredag på skift været forbi kong Frederik til endnu en kongerunde på Amalienborg for at fortælle, hvem de ønsker som ny kongelig undersøger efter Mette Frederiksen. For Socialdemokratiets Mette Frederiksen står i alt 84 af Folketingets mandater. Dansk Folkeparti har stillet som betingelse, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne en regering uden deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne.

Det sker, fordi de partier, der repræsenterer det største antal mandater i Folketinget, har anbefalet dette. Moderaterne skiftede fredag kurs efter at have forhandlet i ugevis med Mette Frederiksen, som blev udnævnt som kongelig undersøger efter valget i marts. Lars Løkke Rasmussen (M) sagde på Marienborg fredag, at mandatoet for Mette Frederiksen er født med en spændetrøje, som hun ikke kan komme ud af





