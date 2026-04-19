Kongehuset bestiller biografi om Dronning Elizabeth II, mens verden oplever diverse begivenheder

Det britiske kongehus har igangsat arbejdet på en officiel biografi om afdøde Dronning Elizabeth II, skrevet af historikeren Anna Keay. Samtidig har der været flere nyhedsværdige begivenheder, herunder knivstikkeri i Herning, smugleri i Nordjylland, politisk debat om koranloven, Nordkoreas missiltest, et dramatisk skyderi med gidseltagning i Kyiv, et afvist forslag om badehus i Løkken, IT-nedbrud på Region Midtjyllands hospitaler, en politiindsats vedrørende helbred, et forsøg på verdensrekord i bilstunts, vurdering af danske fodboldspilleres præstation, og Paven's kommentarer på en rejse i Afrika.

Det britiske kongehus har bestilt en officiel biografi om den afdøde Dronning Elizabeth II. Historikeren Anna Keay er valgt af Kong Charles til at forfatte værket. Valget af en kvindelig forfatter skyldes Kong Charles' ønske om netop dette.

Keay får unik adgang til Dronning Elizabeths personlige og officielle dokumenter, og vil desuden interviewe medlemmer af den britiske kongefamilie, hoffets ansatte og personer fra dronningens omgangskreds for at sikre en dybdegående og nuanceret fortælling. Anna Keay har tidligere skrevet anerkendte historiske bøger om det britiske monarki og har en solid baggrund fra Historic Royal Palaces, hvor hun i syv år virkede som assisterende kurator for ubeboede kongelige paladser.

Samtidig er der rapporter om en knivstikkeri-sag i Herning, hvor politiet modtog anmeldelsen tidligt lørdag morgen og fortsat er til stede på gerningsstedet. Derudover har Nordjyllands Politi stoppet en bil med smuglercigaretter ved Jyske Ås.

I en politisk kontekst er der opstået en debat om koranloven, hvor partier imod loven nu har flertal efter valget, selvom SF, der var imod loven, ikke vil stemme for en ophævelse. Nordkorea har foretaget en test af ballistiske missiler, der landede i Det Japanske Hav, på trods af FN's Sikkerhedsråds forbud og sanktioner mod landet.

I Ukraine har et skuddræbende drama fundet sted i Kyiv, hvor en gerningsmand tog gidsler i et supermarked efter at have skudt tilfældige mennesker på gaden. Antallet af dræbte er nu opdateret til seks, inklusive gerningsmanden.

I Hjørring Kommune er et forslag om at begrænse borgere fra andre landsdele i at få et badehus i Løkken blevet afvist. Region Midtjyllands hospitaler oplevede et IT-nedbrud, der tvang dem til at køre på nødplaner, men systemerne forventes at være fuldt funktionsdygtige igen lørdag aften.

Syd- og Sønderjyllands Politi har håndteret en sag om en persons helbred, hvor der ikke var fare for omkringboende. Stuntmanden Lasse Spang Olsen og to andre forsøgte at slå en verdensrekord i bilstunts i Odense under optagelserne til filmen 'Grise kan ikke klatre'.

DR Sportens fodboldkommentatorer har vurderet de danske spilleres indsats efter 0-0-kampen mod Italien i VM-kvalifikationen. I Kyiv fortsætter efterforskningen af skyderiet, der fandt sted i Holosijivskyj-distriktet, og myndighederne arbejder på at klarlægge de præcise omstændigheder.

Paven har på sin rejse i Afrika udtalt sig til journalister ombord på et fly om den igangværende rundrejse.





