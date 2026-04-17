Kongehuset afviser indsigt i Mette-Marits slettede e-mails med Epstein

Norske kongehus oplyser, at det ikke er muligt at genskabe e-mailkontoen, som kronprinsesse Mette-Marit brugte til at kommunikere med den afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein. Sagen har igen vakt offentlighedens interesse.

Forsøg på at få indsigt i kommunikationen mellem kronprinsesse Mette-Marit og den afdøde finansmand Jeffrey Epstein er strandet. Ifølge det norske kongehus er der foretaget undersøgelser for at afdække muligheden for at hente indhold fra den e-mailkonto, som kronprinsessen tidligere har anvendt i sin korrespondance med Epstein. Resultatet af disse bestræbelser har desværre været negativt, hvilket betyder, at der ikke kan opnås adgang til de pågældende e-mails.

Kommunikationsrådgiver Simen Løvberg Sund fra det norske kongehus har bekræftet denne udvikling. Han udtalte følgende: "Der er lavet undersøgelser af muligheden for at genskabe mailkontoen og tilhørende indhold. Vi har fået bekræftet fra leverandøren, at dette ikke er muligt." Kongehuset har valgt ikke at oplyse nærmere om, hvornår den pågældende konto blev slettet, eller hvilke specifikke årsager der lå til grund for denne beslutning. Denne mangel på detaljer kan potentielt bidrage til yderligere spekulationer i offentligheden, som allerede har vist stor interesse for kronprinsessens tidligere forbindelse til den kontroversielle milliardær. Sagen har tidligere været genstand for betydelig mediebevågenhed, især efter at kronprinsesse Mette-Marit selv har udtalt sig om sit forhold til Jeffrey Epstein. I et interview med NRK i marts måned forklarede hun, at hun oplevede sig påvirket af Epstein og udtrykte oprigtig fortrydelse over at have haft kontakt med ham. Samtidig erkendte hun et personligt ansvar i forhold til ikke at have undersøgt hans baggrund tilstrækkeligt, før kontakten blev etableret. I denne sammenhæng understregede Mette-Marit ligeledes, at fokus i offentligheden ikke bør rettes mod hende personligt, men derimod mod de individer, der angiveligt blev udsat for overgreb i forbindelse med Epstein-sagen. Disse udtalelser kom i kølvandet på en fornyet og intensiveret interesse for hendes fortidige forbindelse til den afdøde milliardær, som var anklaget i en række graverende sager om seksuelle overgreb. Episoden med de forsvundne e-mails kaster fortsat et ubehageligt lys over en sag, der fortsat har en betydelig offentlig interesse og rejser spørgsmål om transparens og ansvarlighed





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mette Frederiksen hyldet som 'jernlady' af amerikansk magasinDet amerikanske magasin Times nævner Danmarks fungerende statsminister Mette Frederiksen på deres liste over fremtrædende ledere, hvor hun hyldes for sit kyniske lederskab i forsvaret af Grønland og for sin indsats for et stærkere europæisk forsvar. Hun sammenlignes med Margaret Thatcher.

Mette Frederiksen på Times liste over verdens mest indflydelsesrigeDanmarks fungerende statsminister, Mette Frederiksen, er blevet anerkendt af nyhedsmagasinet Time Magazine for hendes indflydelse på verdensplan. Hun er inkluderet på bladets prestigefyldte liste over de 100 mest indflydelsesrige personer globalt for 2024. Blandt de andre fremtrædende personligheder på listen finder man verdensledere, erhvervsfolk og kulturelle ikoner. Times anerkendelse af Frederiksen fremhæver især hendes standhaftighed i forbindelse med USA's interesse i Grønland og hendes urokkelige støtte til Ukraine i den igangværende konflikt med Rusland. Hun sammenlignes med den historiske politiske leder Margaret Thatcher.

Ny melding: Mette-Marit bliver væk fra fødselsdagNormalvis er kronprinsessen ellers at finde til diverse fejringer, derfor bliver hendes fravær også bemærket, skriver mediet.

Kongehuset bekræfter: Dronning Margrethe får særligt besøg på sin fødselsdagPå dronning Margrethes fødselsdag afslører Kongehuset, at hun også får ganske særligt familiebesøg fra udlandet på den store dag.

Mette Frederiksen på Time Magazines liste over verdens 100 mest indflydelsesrigeDanmarks fungerende statsminister, Mette Frederiksen, er anerkendt af Time Magazine som en af de 100 mest indflydelsesrige personer globalt. Hun fremhæves for sin standhaftighed over for Donald Trumps ønske om at købe Grønland samt sin urokkelige støtte til Ukraine. Magasinet drager paralleller mellem hende og Margaret Thatcher.

Nyt fra Christiansborg, Børsen, Kongehuset og NorgeDette nyhedsresumé dækker politiske tilbagevendinger, ambitiøse byggeprojekter, musikalske øjeblikke, toårsdagen for Børsen-branden, diskussioner om politimetoder, togkaos og analyser af politiske alliancer.

