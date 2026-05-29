Kong Harald takler spørgsmål om monarkiets fremtid med humor

Kong Harald af Norge reagerede med humor på en ny meningsmåling, der viser stigende kritik af monarkiet. Under et presseomtale i Askvoll slog han letفرد på et potentielt kontroversielt spørgsmål om institutionens fremtid, mens familien samtidig kæmper med interne udfordringer.

For 35 år siden forsvandt Ben, og nu venter familien på et DNA-resultat, der potentielt kan ændre alt. Mens nogle ser monarkiet som en væsentlig del af den nationale identitet, stiller andre spørgsmålstegn ved institutionens rolle i et moderne samfund.

Denne diskussion er også aktuel i Norge, hvor en ny meningsmåling igen har sat fokus på kongehusets fremtid. Under et besøg i Askvoll i Vestland fylke torsdag blev Kong Harald konfronteret med et spørgsmål om monarkiets fremtid. Anledningen til spørgsmålet var en ny undersøgelse fra NRK, der viser, at hver tredje nordmand mener, at monarkiet bør afskaffes, når Kong Haralds regentperiode er forbi.

For mange kongehus kunne et sådant resultat være anledning til bekymring, men den norske konge tog spørgsmålet med humor. Med et smil udtalte han, at han næppe selv ville deltage i debatten om, hvad der skal ske med monarkiet efter hans tid på tronen. Hans præcise ord var: Det er i hvert fald helt sikkert. Kong Harald har været Norges konge siden 1991 og fylder 90 år den 21. februar 2027.

Selvom han fortsat møder offentligheden med humor og energi, har det seneste år været præget af udfordringer for den norske kongefamilie. Især sagen om kronprinsesse Mette-Marits søn, Marius Borg Høiby, har kastet lange skygger over kongehuset. Sagen har domineret den norske offentlige debat og ført til en række kritiske overskrifter. Samtidig har Mette-Marit selv været genstand for kritik efter oplysninger om en tidligere relation til den afdøde finansmand Jeffrey Epstein.

I modvindet viste Kong Harald dog endnu en gang, hvorfor han gennem årtier har været en af Norges mest populære konger. Med et enkelt svar og et glimt i øjenkonstant viste han, at han kan formå at vende et alvorligt spørgsmål til et øjeblik, der fik både journalister og nordmænd til at trække på smilebåndet





