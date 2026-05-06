Kong Frederik X's drøm om AGF-mesterskab: Vil han overvære den historiske kamp mod Brøndby?

AGF står over for en historisk chance for at vinde deres første danske mesterskab i 40 år, mens Kong Frederik X's tilknytning til klubben sætter ekstra fokus på kampen mod Brøndby IF. Vil Kongen overvære den afgørende kamp, der kunne skrive ny dansk fodboldhistorie?

AGF står over for en historisk mulighed for at sikre deres første danske mesterskab i 40 år, når holdet møder Brøndby IF på Brøndby Stadion.

Det er en kamp, der har potentiale til at blive en af de mest spændende i dansk fodboldhistorie, især set i lyset af Kong Frederik X's årelange tilknytning til klubben. Ifølge Kongehusets officielle kalender er der ingen royale arrangementer planlagt i weekenden, hvilket har ført til spekulationer om, hvorvidt Kongen vil overvære kampen.

Kong Frederik har gennem årene været en dedikeret AGF-fan, et forhold, der går helt tilbage til hans studietid i Aarhus, hvor han læste statskundskab på Aarhus Universitet og boede på Marselisborg Slot. Siden har han fulgt klubben tæt, både i glade og svære tider, og hans engagement har holdt trods nedrykninger og årtier uden mesterskaber. Hvis AGF besejrer Brøndby søndag, og samtidig FC Midtjylland ikke slår FC Nordsjælland, vil guldet vende tilbage til Aarhus efter fire årtiers ventetid.

B.T. har spurgt Kongehuset, om Kong Frederik kunne finde på at overvære kampen, men her henvises der alene til den officielle kalender. Kongen selv blev for nylig spurgt direkte om en mulig guldfejring, hvilket fik ham til at bryde ud i latter. Han undlod dog at afsløre, om han faktisk planlægger at tage turen til Brøndby Stadion.

Kong Frederik har tidligere været til stede ved store AGF-kampe, herunder i 1996, hvor klubben spillede guldkamp mod Brøndby IF, men måtte se mesterskabet glide dem af hænde. For mange AGF-fans vil en sejr denne gang være en drøm, der går i opfyldelse, og det ville uden tvivl være en stor begivenhed for både klubben og byen Aarhus. Det er ikke kun en kamp om mesterskabet, men også om at skrive en ny side i dansk fodboldhistorie.

Med Kong Frederik som en af de mest prominente fans, vil en sejr uden tvivl blive fejet med stor begejstring og glæde. Det er en mulighed, der ikke kun vil betyde noget for AGF, men også for hele den danske fodboldverden





