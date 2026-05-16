Kong Frederik, prinsesse Isabella besøger dronning Margrethe på Rigshospitalet

Dronning Margrethe, der stadig 'er velbefindende', blev besøgt af kong Frederik og prinsesse Isabella på Rigshospitalet. De besøgte dronningen, da hendes helbredets nåde foreløbig ikke er blevet offentligt afsløret.

Kong Frederik og prinsesse Isabella har lørdag eftermiddag besøgt dronning Margrethe på Rigshospitalet . Dronning Margrethe befinder sig fortsat 'velbefindende' og stod klar til at modtage kongen og prinsessen.

Kongehuset foreløbig oplyser, at dette kan være kongen og prinsessens første besøg efter at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekrampe torsdag. En ballonudvidelse er udført for at fjerne en forsnævring eller en blodprop i kranspulsåren, således at blodforsyningen til hjertet bliver bedre. Forårsagen til hjertekrampe kan være forkalkning i hjertets kranspulsårer, hvilket øger risikoen for at få hjertekrampe med alderen.

Operationen blev udført ved at føre et kateter ind gennem håndleddet eller lysken op til hjertets kranspulsåre, hvor en ballon udføres, for at finde og udvide eventuelle forsnævringer, og derefter indsætte et lille metalnet, som holder blodåren åben bagefter





