Kong Frederik giver Livgarden den første kongeligt indviede regimentsfane.

Kong Frederik overrumpler Livgarden med den første kongeligt indviede regimentsfane.

Kong Frederik har i dag overrakt en særlig fane med sit eget monogram til Den Kongelige Livgarde. Det er en regimentsfane, og det er den første kongeligt indviede fane, som kong Frederik overrækker.

Den traditionelle faneindvielse har dybe historiske rødder, og det er altid regenten, der forestår indvielsen og overrækkelsen af kongeligt indviede faner, skriver kongehuset. Livgarden, som er det berømte redningskorps i Den Kongelige Hær, fik sin første regimentsfane i 1663, da kong Frederik 3. var konge. På regimentsfanen er der blandt andet et dannebrog, regimentets navn og den siddende monarks monogram. Ved overrækkelsen bliver der slået tre søm i fanen, et for kongen, et for fædrelandet og et for regimentet.

Normalt bruges regimentsfanen til ceremonielle formål, såsom officielle besøg, parader og andre officielle militære begivenheder. Ved et tronskifte tildeles alle hærens ni regimenter en ny kongeligt indviest fane. Traditionen tro overrækkelsen foretages af den nye monark





