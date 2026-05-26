Kong Frederik fejrer fødselsdag blandt løb, balkonhilsen og hospitalbesøg hos dronning Margrethe

På sin 58. fødselsdag kombinerer kong Frederik en aktiv Royal Run, en traditionel balkonhilsen på Amalienborg og et besøg på Rigshospitalet for at støtte sin mor, dronning Margrethe, efter hendes hofteindgreb.

Kongefamilien har i dag igen været i centrum for offentlighedens opmærksomhed, da kong Frederik, som fylder 58 år, fejrer sin fødselsdag på en dag, der langt fra kan betegnes som traditionel.

Efter en intens weekend med Royal Run‑løbet, hvor han deltog i tre byer - Randers, Middelfart og København - står den danske regent over for en dobbelte udfordring: både at holde dagen særligt for familien og samtidig finde tid til at besøge sin mor, dronning Margrethe, som stadig er indlagt på Rigshospitalet efter et mindre indgreb i hofteområdet. Kongen har i en pressemeddelelse udtrykt håb om at kunne besøge dronningen så hurtigt som muligt, så de sammen kan dele et øjeblik i denne svære tid.

Selvom hans personlige helbred er sat på prøve af de samlede 16 kilometer i løbet, har han vist en bemærkelsesværdig udholdenhed, særligt i de sidste ti kilometer i København, som han tilbagelagde på omkring 56 minutter ifølge TV‑2. Royal Run blev oprindeligt indført i forbindelse med kong Frederiks 50‑års fødselsdag i 2018 og har siden vokset sig til en fast del af den danske kultur, hvor både royale og almindelige borgere samles for at løbe, fejre motion og vise solidaritet med kongefamilien.

Selvom løbet er en frisk og sund tradition, betyder de fysiske anstrengelser, at kongen tydeligt mærkede efter på dagen. I indlæg fra hans kontor fremgik det, at han følte sig træt og knækket efter de mange kilometer, men han holdt fast i sin forpligtelse over for folket og den symboliske betydning af løbet. Det er også en påmindelse om, at selvom monarkiet ofte fremstår som en stabil institution, er de menneskelige begrænsninger også til stede.

Den officielle del af fødselsdagen vil blive markeret med en traditionel balkonhilsen på Amalienborg, hvor kong Frederik og hans familie vil stå på balkonen klokken tolv og vinke til de mange tilskuere, der er samlet på Slotspladsen. Selvom der ingen officielle opgaver er på kalenderen i dag, vil denne gestus give befolkningen en chance for at udtrykke deres støtte og lykønskninger. Efter balkonhilsenen forventes resten af dagen at forløbe mere privat, med familietid og et sandsynligt hospitalsbesøg hos dronning Margrethe.

Således vil fødselsdagen blive en blanding af offentlige traditioner og intime familiære øjeblikke, hvor både glæde og bekymring for den ældre dronnings helbred vil fylde i centrum. Denne dag minder om, hvordan den danske kongefamilie balancerer mellem deres rolle som nationale symboler og som mennesker med personlige udfordringer





