Kong Charles på historisk statsbesøg i USA: Tale i Kongressen og advarsler om klimaforandringer

Storbritanniens kongepar, Charles 3. og dronning Camilla, er på deres første statsbesøg i USA, hvor kongen holdt en tale i Kongressen og understregede vigtigheden af internationalt samarbejde. Samtidig advarer en ny rapport om stigende skovbrandrisiko i Europa, mens attentatet mod Donald Trump og en undersøgelse om kondombrug i Danmark også er blandt dagens nyheder.

Storbritanniens kongepar, Charles 3. og dronning Camilla, er på et historisk statsbesøg i USA , hvor de forventes at styrke de transatlantiske bånd mellem de to nationer.

Under deres ophold i Washington, D.C. , holdt kong Charles en bemærkelsesværdig tale i Kongressen, hvor han understregede vigtigheden af internationalt samarbejde, især i lyset af den aktuelle geopolitiske uro. Kongen refererede til NATO's artikel fem, der blev aktiveret efter terrorangrebene den 11. september 2001, og opfordrede til samme enhed i dagens udfordringer, herunder forsvaret af Ukraine.

Besøget, der er kongens første officielle tur til USA som monark, sker i en tid med politisk spænding, hvor relationen mellem Storbritannien og USA er blevet beskrevet som kølig af flere analytikere. Samtidig med kongens tale i Kongressen blev der også diskuteret de voksende klimaudfordringer i Europa, hvor en ny rapport fra Copernicus viser, at 2025 blev et rekordår for skovbrande. Over en million hektar brændte af, og Copernicus advarer om, at brandrisikoen vil stige yderligere i de kommende år.

FN's klimapanel understreger, at alle europæiske regioner vil blive mere udsatte for ekstrem varme og tørke, hvilket vil have alvorlige konsekvenser for både miljøet og samfundet. I en anden del af verden har attentatet mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump sat gang i spekulationer om, hvorvidt angrebet var iscenesat. Dette er ikke første gang, at sådanne teorier er dukket op, da lignende rygter også cirkulerede efter et tidligere attentatforsøg i 2024.

I mellemtiden har den amerikanske talkshowvært Jimmy Kimmel fået kritik fra præsident Trump efter en joke om førstedame Melania Trump, hvilket har ført til en opfordring om at fyre ham fra sit show. På den sportslige front har den danske landstræner Brian Riemer udtrykt sin frustration over Danmarks nederlag til Belarus i VM-kvalifikationen, mens Frankrig fejrede en sejr over Indonesien i Thomas Cup, der sendte dem videre til VM-kvartfinalen.

I Danmark er der også fokus på sociale spørgsmål, hvor en ny undersøgelse viser, at Danmark ligger sidst i Norden, når det gælder brug af kondom, især blandt unge. Samtidig efterforsker det spanske nationale politi en ulykke i en forlystelsespark i Sevilla, hvor et kabel gik i stykker og sårede fire personer.

I underholdningsverdenen er der også nyheder, da de to nye Bachelorettes, Mie Borup og Sofie Sytnik, forbereder sig på den kommende sæson, mens danske unge mænd i Sverige udlever deres passion for fart og fede biler, men ønsker sig lignende muligheder i Danmark. Endelig har en dansk mand, Jesper Emil Engelstrup Nielsen, fået afsløret en overraskende sandhed om sin far i programmet 'De forsvundne fædre', hvilket har sat ham på sporet af at finde ud af mere om sin afdøde mors fortid





