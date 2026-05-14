Kong Charles afslører de sidste ord fra sin far, prins Philip

Kong Charles har afsløret de sidste ord, han udvekslede med sin far, prins Philip, inden farens død i april 2021. Prinsen talte højt, da han næsten ikke kunne høre, og sagde: 'Jamen, jeg skal jo være i live for det, ikke sandt?'

Kong Charles fortæller om humor på dødslejet og røren de sidste ord fra sin far, prins Philip. I en dokumentar fra BBC mindes kong Charles den sidste samtale med sin far.

Fem år efter prins Philips død har kong Charles nu afsløret de sidste ord, han udvekslede med sin far inden han døde, 99 år gammel, i april 2021. Prins Philip tilbragte sine sidste dage på Windsor Castle, få måneder inden han ville være fyldt 100 år. Ifølge mediet, der citerer en dokumentar fra BBC, så handlede kong Charles og prins Philips sidste samtale om netop prinsens kommende fødselsdag.

Prins Philip blev født den 10. juni 1921 og gik bort den 9. april 2021. Dagen før prins Philip gik bort, nævnte Charles ideen om en fejring for sin far. Han talte højt, da prins Philip på det tidspunkt næsten ikke kunne høre noget.

'Jamen, jeg skal jo være i live for det, ikke sandt? ' lød det fra prinsen, da han blev spurgt om fejringen af hans 100-års fødselsdag. Ifølge dokumentaren var det øjeblik både dybt personligt og humoristisk for den fremtidige konge Charles. Kongen understreger desuden at trods omstændighederne, forblev udvekslingen mellem ham og sin far et kært minde





