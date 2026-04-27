Konfrontation mellem Trump og ’60 Minutes’: “I er forfærdelige mennesker”

Et interview på CBS-programmet ’60 Minutes’ blev til en intens konfrontation, da Donald Trump reagerede skarpt på påstande fra et manifest, der blev læst op af journalisten Norah O’Donnell. Trump benægtede kraftigt anklager om voldtægt og pædofili og kaldte journalisten for en ’skændsel’. Interviewet fandt sted kort efter skyderiet ved korrespondentmiddagen i Washington D.C.

Samtalen under det nylige interview på CBS-programmet ’ 60 Minutes ’ kredsede oprindeligt om det voldsomme skyderi ved korrespondentmiddagen i Washington D.C. , men udviklede sig hurtigt til en intens konfrontation mellem den tidligere præsident Donald Trump og programmets vært, Norah O’Donnell .

Under interviewet læste O’Donnell op fra et manifest, som ifølge myndighederne blev sendt af den anholdte 31-årige gerningsmand kort før angrebet. Manifestet indeholdt blandt andet påstande om, at Trump skulle have begået voldtægt og pædofili, hvilket Trump straks afviste med kraftige ord. Trump reagerede med skarpe udsagn mod journalisten og hendes professionelle integritet.

“Jeg ventede på, at du ville læse det op, jeg vidste, at du ville gøre det, fordi I er forfærdelige mennesker. Forfærdelige mennesker. Ja, han skrev det. Jeg er ikke voldtægtsforbryder.

Jeg har ikke voldtaget nogen,” sagde Trump med en tone, der afspejlede hans frustration over de påstande, der blev fremsat. Han fortsatte med at benægte alle anklager og beskyldte O’Donnell for at sprede falske oplysninger.

“Jeg er ikke pædofil. Undskyld mig, undskyld mig. Jeg er ikke pædofil. Du læser det der lort fra en syg person.

Jeg er blevet forbundet med alle mulige ting, der intet har med mig at gøre. Jeg er blevet fuldstændig frikendt. Du burde ikke læse det op på ’60 Minutes’. Du er en skændsel,” udbrød Trump, mens han understregede sin utilfredshed med interviewets retning.

Interviewet fandt sted kort efter skyderiet ved den årlige korrespondentmiddag, som har fået stor opmærksomhed i USA. Ifølge Trump er der tale om en stærkt radikaliseret gerningsmand, som ønskede at skabe frygt. Oplysninger fra hændelsen viser, at sikkerhedsfolk hurtigt greb ind under episoden. Videooptagelser har vist, hvordan vicepræsident JD Vance først blev ført væk fra stedet, efterfulgt af præsidenten.

Trump forklarede under interviewet, at han ikke selv følte behov for straks at blive evakueret, og at han i stedet ønskede at blive på stedet for at få overblik over situationen. Han understregede, at hans beslutning var baseret på en ønske om at vise styrke og kontrollere situationen, selv i en så kritisk situation





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump 60 Minutes Norah O’Donnell Skyderi Korrespondentmiddag

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »