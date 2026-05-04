Komtesse Athenas Konfirmation Fejret i Washington D.C.

Kongehuset har delt billeder fra komtesse Athenas konfirmation i Washington D.C. Se billederne af den 14-årige komtesse og hendes familie.

Kongehuset har offentliggjort en række stemningsfulde billeder fra komtesse Athena s konfirmation, som fandt sted lørdag i Washington D.C. , USA. Billederne giver et indblik i den intime fejring af den 14-årige Athena s overgang til voksenlivet.

Athena strålede i en smuk, klassisk hvid kjole, mens hendes brødre, greverne Henrik, Nikolai og Felix, var stilfuldt klædt i jakkesæt. Fotografierne viser tydeligt den tætte familiære samhørighed, med billeder af Athena sammen med sine søskende og hele familien, inklusive hendes forældre, prins Joachim og prinsesse Marie. Konfirmationen blev ledet af præsten Esben Lunde Larsen, en tidligere politiker kendt fra hans tid i Folketinget for Venstre fra 2011 til 2018, hvilket tilføjer et interessant aspekt til begivenheden.

Athenas konfirmation markerer en vigtig milepæl i hendes liv. Selvom hun oprindeligt blev født som prinsesse til Danmark, har hun siden fået frataget denne titel, hvilket har ændret hendes position i kongefamilien. Hun er nu nummer ni i arvefølgen, efter sin far og sine ældre brødre. Familien har boet i Washington D.C. siden sommeren 2023, hvor prins Joachim påtog sig en stilling som forsvarsindustriattaché på den danske ambassade.

Denne stilling har medført et længerevarende ophold i USA, og familien har for nylig besluttet at forlænge deres ophold frem til slutningen af august 2027, hvilket indikerer en fortsat forpligtelse til prins Joachims arbejde og en tilpasning til livet i udlandet. Det er værd at bemærke, at hverken dronning Margrethe, kong Frederik eller dronning Mary var til stede ved Athenas konfirmation, ligesom hendes danske kusiner og fætre, kronprins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine, heller ikke deltog.

Dronning Margrethe var optaget med at fejre kong Carl Gustafs 80-års fødselsdag i Sverige i dagene op til konfirmationen. Konfirmationen fandt sted i en tid, hvor kongefamilien har været i fokus, og begivenheden har naturligt tiltrukket sig stor opmærksomhed. Billederne, der er blevet delt af Kongehuset og fotograferne Zahra Khadir/Free, viser en glad og samlet familie, der fejrer en vigtig dag for Athena.

Det er tydeligt, at Athena har et godt forhold til sine brødre, hvilket fremgår af de mange billeder, der viser dem sammen. Både Athena og hendes bror, grev Henrik, går i skole i Washington D.C. , hvilket understreger familiens integration i det amerikanske samfund. For blot to uger siden blev prinsesse Josephine og prins Vincent også konfirmeret, og denne begivenhed blev forestået af den kongelige konfessionarius, biskop Henrik Wigh-Poulsen, i Fredensborg Slotskirke.

Denne sammenligning mellem de to konfirmationer understreger de forskellige traditioner og rammer, der kan omgive en konfirmation inden for kongefamilien. Athenas konfirmation er et vidnesbyrd om familiens evne til at tilpasse sig nye omstændigheder og bevare deres traditioner, selv når de er langt hjemmefra





