Kommunernes gentagne lovbrud: Hvem stopper udsatte børns svigt?

Rigsrevisionen afslører omfattende lovbrud i kommunernes anbringelsessager, hvilket fører til svigt af udsatte børn og øget risiko for hjemløshed. Kritikken har stået på i årevis, og der er behov for skærpede konsekvenser for at sikre retssikkerheden.

Kommunernes systematiske lovbrud i anbringelsessager og på socialområdet er et alvorligt problem, der har stået på i årevis. Rigsrevisionen har påvist, at kommunerne i 69 procent af anbringelsessagerne ikke overholder lovens krav.

Statsrevisorerne konkluderer, at både kommunerne og ministeriet har svigtet udsatte børn, og at ministeriet har været bekendt med problemerne i mindst 20 år. Dette mønster af manglende overholdelse af lovgivningen har direkte konsekvenser for sårbare grupper, herunder hjemløse unge. Undersøgelser viser, at cirka hver tredje hjemløs ung har været anbragt som barn, og næsten hver tiende tidligere anbragte ung oplever hjemløshed i ungdommen. Problemet er ikke isoleret til anbringelsessager.

Kommunerne springer ofte over, hvor gærdet er lavest, og lovbrud er blevet en del af den daglige drift på socialområdet. Et eksempel er brugen af ventelister til § 107 botilbud, som er midlertidige botilbud til mennesker med omfattende støttebehov. Københavns Kommune har selv erkendt, at ventelister er ulovlige, men har alligevel anvendt dem i årevis. Kommunen forventede allerede i 2017 at mangle omkring 250 pladser frem mod 2026, herunder 50 pladser til udsatte voksne, men har ikke foretaget tilstrækkelige ændringer.

Kritik og henstillinger har ikke haft den ønskede effekt, da det ofte er billigere for kommunerne at undlade at overholde loven. Derfor er der behov for en ny tilgang, der indebærer økonomiske konsekvenser for kommunerne, såsom bøder og erstatninger til berørte borgere. En forvaltningsdomstol, som er blevet diskuteret i Folketinget, kan være en løsning. Uden en ændring i kommunernes tilgang til retssikkerheden vil prisen fortsat blive betalt af dem, der har mest brug for hjælp.

Det er ikke blot dårlig forvaltning, men et alvorligt retssikkerhedsproblem, der kræver handling





