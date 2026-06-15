Kommuner udvikler dansk open source-alternativ til Microsoft Office

Danmarks kommuner planlægger at erstatte Microsoft Office med et eget open source-produkt. Projektet OS2Adm skal være færdigt om et år og sigter mod at øge digital uafhængighed i den offentlige sektor.

Kommuner ne i Danmark har besluttet at udvikle et open source -alternativ til Microsoft Office på grund af risikoen ved at være for afhængige af en enkelt leverandør.

Ambitionen er, at løsningen kaldet OS2Adm skal være klar til brug om under ét år. OS2, der er et kommunalt digitaliseringsfællesskab, står bag udviklingen. Dette indebærer, at den bredt anvendte kontorpakke fra Microsoft potentielt kan blive erstattet af et dansk udviklet alternativ. Målet er at øge digital selvstændighed og sikre en mere bæredygtig og tilpasset løsning for den offentlige sektor.

Udviklingen af OS2Adm markedsføres som et vigtigt skridt mod at sikre, at kommuner og andre offentlige institutioner ikke bliver bundet af proprietær software, som kan gøre dem sårbare over for prisstigning eller begrænsninger i funktionalitet. Open source-modellen tillader istedet tilpasning og gennemsigtighed, hvilket er vigtigt for en sektor, der håndterer følsomme data og kræver høj sikkerhed. Derudover kan en lokal udvikling potentielt skabe job i den danske tech-sektor og fremme innovation.

Projektet har allerede opmærksomhed, og kommunerne ser det som en strategisk investering i fremtidens digital Infrastructure. Desuden understøtter det nationale mål om at styrke dansk digital suverænitet. OS2Adm skal fungere som en komplet erstatning, hvilket indebærer kompatibilitet med eksisterende dokumentformater samt integration med andre offentlige systemer. Udfordringen ligger i at sikre en jævn overgang for tusindvis af medarbejdere, der i dag bruger Microsoft Office dagligt.

Træning og support skal derfor være en vigtig del af implementeringen. Samtidig skal løsningen være brugervenlig ogrik, så den imødekommer faktisk behov i den kommunale hverdag. Der er også et politisk element, idet visse partier længe har ønsket at reducere afhængigheden af amerikanske tech-giganter. Dette initiativ kan derfor ses som et svar på disse ønsker og et konkret skridt i retning af en mere uafhængig digital politik.

Tiden er stram, da ambitionen er at have løsningen klar inden for et år, hvilket kræver effektiv projektledelse og samarbejde mellem mange kompetencer. Offentlige udbud og samarbejder med private virksomheder kan være nødvendige for at nå målet. Endelig vil en succesfuld implementering kunne fungere som et eksempel for andre offentlige sektorer i Norden og Europa, der også søger at mindske afhængigheden af store amerikanske softwarekoncerner





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