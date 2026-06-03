Kommuner i nødbremsen: Prischok på it-udstyr får indkøb til at falde

Stigende priser på computerudstyr presser kommunernes it-budgetter og tvinger dem til at droppe planlagte indkøb. Det kan få alvorlige konsekvenser for digitaliseringen og borgerservicen.

De kommunale it-budgetter er under voldsomt pres fra de stigende priser på computerudstyr. Ifølge flere it-chefer er priserne på pc'er, servere, netværksudstyr og storage steget med op mod 30-40 procent inden for det seneste år.

Det skyldes blandt andet globale forsyningskriser, øget efterspørgsel og mangel på halvledere. For at afbøde prischokket har mange kommuner nu trukket i nødbremsen og droppet planlagte indkøb. I stedet forsøger de at forlænge levetiden på eksisterende udstyr eller genforhandle aftaler med leverandørerne. Situationen er kritisk, især fordi kommunerne i forvejen har stramme budgetter og mange andre udgiftsposter, der også er under pres.

Konsekvenserne kan blive alvorlige. Uden opdateret it-udstyr risikerer kommunerne at halte bagefter på digitaliseringen, hvilket kan påvirke borgerservice, sagsbehandling og medarbejdernes arbejdsvilkår. Flere it-afdelinger rapporterer, at de må udskyde eller helt aflyse projekter, der skulle have forbedret it-sikkerheden eller implementeret nye løsninger. Samtidig stiger presset for at finde alternative finansieringskilder eller effektivisere driften.

Nogle kommuner overvejer at indgå fællesindkøbsaftaler for at opnå bedre priser, men det er en langvarig proces, der ikke løser de akutte problemer. På længere sigt kan udviklingen tvinge kommunerne til at revurdere deres it-strategier. Der er behov for mere fleksible budgetmodeller, der kan håndtere pludselige prisstigninger, og for investeringer i teknologi, der reducerer afhængigheden af dyrt hardware. Eksperter peger på cloud-løsninger som en måde at mindske behovet for fysisk udstyr, men også her er der omkostninger.

I øjeblikket er fokus dog på overlevelse: at få de eksisterende systemer til at holde længst muligt og undgå de værste konsekvenser for borgere og medarbejdere. De næste måneder bliver afgørende for, om kommunerne kan navigere gennem denne krise uden at gå på kompromis med kvaliteten af deres it-service





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Kommuner It-Budget Prisstigninger Indkøbsstop Computerudstyr

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