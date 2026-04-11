Kommune ignorerer persondata-krav: Bøder sendes videre til skatteborgerne og bankerne udfordrer GDPR

Flere forvaltninger i kommunen har i årevis ignoreret GDPR-krav. Bøder ender hos skatteborgerne, og banker som Arbejdernes Landsbank udfordrer reglerne.

Samtlige forvaltninger i kommunen har gennem flere år systematisk ignoreret at leve op til et centralt krav vedrørende håndtering af persondata. Denne manglende overholdelse af GDPR -reglerne har potentiale til at få alvorlige konsekvenser for borgernes privatliv og sikkerhed. Problemet er blevet kritiseret af flere eksperter og juridiske instanser, der peger på behovet for en grundig undersøgelse og en effektiv håndhævelse af reglerne for at sikre, at kommunen lever op til sine forpligtelser.

Den manglende overholdelse omfatter blandt andet manglende kryptering af følsomme data, utilstrækkelig adgangskontrol og manglende dokumentation af behandlingen af persondata. Disse mangler udgør en betydelig risiko for, at borgernes oplysninger kan komme i de forkerte hænder eller blive misbrugt. Det er essentielt at kommunen tager dette alvorligt og iværksætter konkrete foranstaltninger for at rette op på situationen og forhindre fremtidige overtrædelser. Manglen på ansvarlighed i denne henseende understreger behovet for en gennemgribende kulturændring inden for kommunens forvaltninger, hvor persondatahåndtering prioriteres højt og GDPR-reglerne overholdes nøje.\Derudover rejses der spørgsmål omkring bødestraffen og dens effekt. Kritikere påpeger, at bøder i sidste ende ofte blot videresendes til skatteborgerne, hvilket underminerer formålet med at straffe kommunen for overtrædelser af GDPR. En effektiv straf bør ikke blot være en økonomisk byrde, men også have en afskrækkende virkning og føre til konkrete ændringer i kommunens praksis. Der efterlyses en model, der sikrer, at ansvaret placeres korrekt og at konsekvenserne af overtrædelser mærkes reelt af de ansvarlige. Dette kan involvere personlige sanktioner for de embedsmænd, der er ansvarlige for manglende overholdelse, samt en omstrukturering af de processer, der fører til overtrædelserne. Det er vigtigt at sikre, at bøderne ikke blot bliver en udgiftspost i budgettet, men faktisk bidrager til at forbedre databeskyttelsen og styrke borgernes tillid til kommunen.\Parallelt med kritikken af kommunens håndtering af persondata, er der også blevet rejst spørgsmål vedrørende bankernes praksis i forhold til GDPR. En konkret problemstilling drejer sig om, hvorfor banker som Arbejdernes Landsbank kræver oplysninger om kundernes læge. Ifølge GDPR-reglerne er bankerne generelt ikke berettiget til at indsamle disse typer af følsomme oplysninger. Bekymringen er, at bankerne muligvis misbruger persondata ved at indsamle information, der ikke er nødvendig for at udføre deres tjenester. Der stilles spørgsmål ved den retfærdiggørelse, bankerne benytter, såsom krav om sygesikringsbevis for at verificere adresser, da det kan udgøre et brud på GDPR. Diskussionen understreger behovet for en klarere definition af, hvilke oplysninger banker må indsamle, og for en strengere kontrol af, hvordan disse oplysninger behandles. Der er behov for at sikre, at bankerne overholder GDPR-reglerne fuldt ud og ikke misbruger deres adgang til kundernes persondata. Dette indebærer en grundig gennemgang af bankernes praksis og en strammere regulering af indsamlingen og behandlingen af persondata





