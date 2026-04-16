Kommunale Kontorprogrammer: Store Besparelser i Sigte med Åbne Løsninger

Kommunale organisationer står over for en potentiel omvæltning i deres IT-infrastruktur, da en betydelig andel af medarbejderne kan overgå fra dyre Microsoft-licenser til mere omkostningseffektive, åbne kontorpakker. Dette skifte kan frigøre betydelige ressourcer og øge den digitale selvstændighed, men kræver dog en velovervejet strategi og implementering for at imødekomme behovene hos alle medarbejdergrupper.

En markant del af danske kommuner står over for en strategisk beslutning vedrørende deres IT-infrastruktur, hvor overgangen til åbne kontorpakker fremstår som en lovende vej mod betydelige besparelser. Aktuelt benytter kun omkring halvdelen af medarbejderne i mange kommunale organisationer fulde Microsoft-licenser. Resten af personalet navigerer i dag med enklere løsninger til basale opgaver som e-mail, kalenderstyring og andre administrative funktioner.

Denne potentielle kundeafgang fra Microsoft-økosystemet rejser spørgsmål om de langsigtede konsekvenser for både medarbejdere og organisationer. Potentialet for besparelser er dog markant, hvis overgangen til alternative, åbne løsninger planlægges og eksekveres korrekt. Mange af kommentarerne i den offentlige debat peger på, at det primært er de såkaldte 'light-brugere', der kan og vil foretage et skifte. Disse medarbejdere, som udgør en stor andel af den kommunale arbejdsstyrke, har typisk kun behov for basale funktioner som e-mail, kalender og lejlighedsvis tekstbehandling eller simple regneark. Disse opgaver kan uden problemer varetages af open source-baserede alternativer som LibreOffice eller Collabora, ofte integreret i webbaserede løsninger, der eliminerer behovet for tunge desktop-applikationer og tilhørende licensomkostninger. Det estimeres, at op mod 75% af en kommunes ansatte potentielt kan overflyttes til åbne løsninger inden for kontorpakke-området, forudsat en solid projektplanlægning og en stærk vilje til at tage ejerskab over de digitale værktøjer. Dette kræver dog en nøje analyse af de specifikke behov hos den resterende fjerdedel af medarbejderne – de såkaldte 'tunge brugere', som ofte er dybt bundet til Microsoft Office-suiten på grund af avancerede funktioner, komplekse processer eller integrationer med specifikke fagapplikationer. For disse 'power users', som i praksis ofte fungerer som interne udviklere, selv når de arbejder primært i programmer som Excel, kan overgangen være mere udfordrende. Deres arbejde kan indebære brug af avancerede formler, makroer og Visual Basic-scripts, eller afhængighed af tredjeparts plugins, som f.eks. Bloomberg, der kun understøtter specifikke platforme. Udfordringen ligger i at identificere og adressere disse specifikke afhængigheder, således at de åbne løsninger kan tilpasses til at imødekomme disse mere komplekse krav. Det er en udbredt misforståelse, at AI nødvendigvis begrænses af disse platformspecifikke integrationer. Med de rette værktøjer og en smidig tilgang, kan AI potentielt udvikle konnektorer eller tilpasse sig eksisterende API'er, således at data og funktionalitet kan migreres eller replikeres i de åbne systemer. Det er dog essentielt, at organisationen proaktivt undersøger mulighederne for at erstatte disse proprietære løsninger med open source-alternativer, der tillader større fleksibilitet og kontrol. Et centralt argument i debatten er, at mange organisationer og deres IT-afdelinger har været for tilbageholdende med at udforske og implementere alternative løsninger. Mens nogle har forsøgt at samarbejde med internationale partnere, som Holland og Tyskland, om udviklingen af fælles 'suites', er resultaterne blandede. Tyskland har f.eks. sidenhen bevæget sig i retning af 'Opendesk', et tegn på, at landskabet for åbne IT-løsninger konstant udvikler sig. Spørgsmålet om besparelser bliver håndgribeligt, når man ser på konkrete eksempler. Overgangen fra proprietære virtualiseringsløsninger som VMware til open source-alternativer som Proxmox kan medføre markante driftsmæssige besparelser. Ligeledes kan udskiftningen af tusindvis af Office 365-licenser med løsninger som Opendesk, Collabora eller lokale installationer af LibreOffice potentielt frigøre millioner af kroner. Dog er det vigtigt at have en realistisk tilgang til udfordringerne. Nogle kommentatorer påpeger, at i de større organisationer, hvor de selv har været ansat, har der ikke været restriktioner på at anvende åbne løsninger som Python. Disse værktøjer er ofte anerkendt som fundamentale og er bredt tilgængelige. Problemet opstår typisk, når IT-afdelingen implementerer en rigid politik, der låser brugere fast til en standard softwarepakke, og forhindrer dem i at benytte de værktøjer, der bedst understøtter deres arbejdsgange. For organisationer, der ønsker at træffe et modigt skridt mod en mere digitalt selvstændig fremtid, er det afgørende at anerkende, at en succesfuld overgang til åbne løsninger ikke kun handler om at udskifte software, men også om at ændre tankegang, opbygge kompetencer og investere i den nødvendige planlægning og forandringsledelse. Ved at fokusere på brugeroplevelsen og de konkrete gevinster, der kan opnås, kan kommunerne inspirere til mod og tillid til at tage dette vigtige skridt. Det er ærgerligt, at der ikke i større grad samarbejdes om at udvikle og implementere disse integrerede, åbne løsninger, der kan imødekomme et bredt spektrum af behov på tværs af den offentlige sektor og dermed frigøre ressourcer til kerneopgaverne. Den teknologiske udvikling og den øgede tilgængelighed af avancerede open source-værktøjer åbner op for en ny æra inden for offentlig IT. Kommunale organisationer står i dag over for et reelt valg: at fortsætte den dyre licensmodel, der binder dem til specifikke leverandører, eller at omfavne de muligheder, som åbne løsninger tilbyder. De potentielle gevinster, både økonomisk og i form af øget digital selvstændighed, er betydelige. Det kræver dog en strategisk og velovervejet tilgang, der tager højde for de forskellige behov hos medarbejderne. Ved at analysere kravene hos 'light-brugere' og 'tunge brugere' separat, og ved at udvikle skræddersyede strategier for hver gruppe, kan kommunerne sikre en smidig og succesfuld overgang. Det handler ikke kun om at installere ny software, men også om at skabe en kultur, hvor nye teknologier omfavnes, og hvor medarbejderne føler sig trygge og kompetente til at navigere i et digitalt landskab præget af innovation og fleksibilitet. Investeringer i uddannelse og support vil være afgørende for at minimere modstand og maksimere udbyttet af skiftet. De konkrete eksempler på succesfulde implementeringer, der citeres i debatten, fungerer som vigtige inspirationskilder og viser, at drømmen om en mere omkostningseffektiv og uafhængig IT-infrastruktur er inden for rækkevidde. Det er på tide, at kommunale ledelser prioriterer denne strategiske omstilling, der kan frigøre værdifulde ressourcer til gavn for borgerne og den samfundsmæssige udvikling. Den nuværende situation, hvor kun halvdelen af medarbejderne har fulde Microsoft-licenser, kan ses som et signal om, at der allerede er en erkendelse af, at ikke alle har behov for de mest omfattende og dyre løsninger. Nu handler det om at formalisere denne erkendelse og tage de næste skridt mod en mere rationel og bæredygtig IT-forvaltning. Det er en investering i fremtiden, der kan give markante afkast på både kort og lang sigt, og som vil ruste kommunerne bedre til de digitale udfordringer og muligheder, der uundgåeligt vil opstå





