Kommunale Forvaltninger Ignorerer Persondata Krav – Kræver Reform

Flere forvaltninger i kommunen har i årevis ignoreret GDPR-krav, hvilket understreger behovet for en reform af offentlig administration og øget ansvarlighed. Samtidig kritiseres banker for at kræve unødvendige persondataoplysninger.

Samtlige forvaltninger i kommunen har gennem flere år undladt at overholde et centralt krav vedrørende håndtering af persondata. Denne manglende overholdelse af GDPR -reglerne har alvorlige konsekvenser og rejser spørgsmål om ansvarlighed og effektivitet i den offentlige forvaltning.

Problemet illustrerer en bredere udfordring inden for offentlig administration, hvor manglende personligt ansvar og en tendens til at sende regninger videre til skatteborgerne fører til ineffektivitet og manglende overholdelse af lovgivningen. Den nuværende struktur skaber en situation, hvor ansvar for lovovertrædelser udvandes, og sanktioner ikke rammer de ansvarlige. Denne situation understreger behovet for en reform af det offentlige system, der fremmer ansvarlighed og effektivitet.\En af de største udfordringer i forhold til GDPR-efterlevelse er håndteringen af slettekrav, især i forhold til data gemt i backups. Disse krav er vanskelige, næsten umulige, at efterleve fuldt ud, hvilket tvinger ledelsen til at prioritere hvilke GDPR-krav der skal fokuseres på. Dette fører til en afvejning af alvorligheden af potentielle overtrædelser. I praksis betyder det, at slettekrav ofte nedprioriteres i forhold til mere kritiske områder som datalækager. Denne prioritering illustrerer et system, hvor der mangler klarhed og fokus på beskyttelsen af borgernes persondata. I den private sektor er der en større incitament til at overholde reglerne, da kunderne kan vælge at handle med andre virksomheder. I den offentlige sektor er det langt sværere at reagere på lignende problemstillinger, hvilket forværrer situationen. Det er afgørende at finde en løsning, der sikrer en effektiv håndtering af persondata og beskytter borgernes rettigheder.\Bankerne, som Arbejdernes Landsbank, kræver i nogle tilfælde oplysninger, der kan virke overflødige eller direkte i strid med GDPR-principperne. Et eksempel er kravet om at få oplyst ens læge eller få et billede af ens sygesikringsbevis for at få ens adresse. Dette er et klart brud på GDPR-reglerne, da bankerne allerede har adgang til de nødvendige oplysninger via CPR-registeret. Det rejser spørgsmål om, hvorfor disse ekstra oplysninger kræves, og om de er proportionale og nødvendige for at overholde hvidvaskningsreglerne. Den manglende proportionalitet er problematisk, især når det kommer til at kræve billeddokumentation, som kan indeholde unødvendige personlige oplysninger. Denne praksis skaber en unødvendig risiko for datalækage og misbrug af personlige oplysninger. Løsningen kræver en revision af bankernes procedurer for at sikre, at de kun indsamler de nødvendige data og overholder GDPR-principperne fuldt ud, for at beskytte borgernes personlige oplysninger





