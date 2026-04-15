Kommunale forvaltninger ignorerer persondata-krav: Manglende personligt ansvar skaber kultur for lovbrud

Samtlige forvaltninger i kommunen har i årevis undladt at overholde centrale krav til håndtering af persondata. Manglen på personligt ansvar hos ledende embedsmænd og politikere kritiseres som en væsentlig årsag til den mangelfulde efterlevelse af GDPR og andre love. Debatten peger på, at en kulturforandring er nødvendig, men usandsynlig uden konsekvenser for de ansvarlige.

Samtlige forvaltninger i kommunen har gennem adskillige år bevidst ignoreret et centralt og uomgængeligt krav, der er gældende for den korrekte håndtering af persondata. Denne vedvarende tilsidesættelse af lovgivningen skaber grobund for en dybt problematisk kultur inden for den offentlige sektor, hvor ansvarlighed og lovoverholdelse tilsyneladende rangerer lavt.

Dette forhold er ikke unikt for denne specifikke kommune, men afspejler en bredere tendens, hvor manglen på et reelt personligt ansvar hos ledende embedsmænd og politikere underminerer principperne om god forvaltningsskik. Når konsekvenserne af lovbrud udebliver for dem, der sidder med beslutningskompetencen, reduceres incitamentet til at prioritere overholdelse af regler og love. Det kan på sigt føre til, at offentlige institutioner opererer med en standard, der ville være uacceptabel i den private sektor.

Problematikken udvides yderligere, når man betragter den generelle holdning til sanktionering af kommunale lovovertrædelser. Der synes at herske en udbredt tendens til at acceptere undskyldninger som manglende viden eller manglende underretning, i stedet for at kræve dokumentation for, at de ansvarlige aktivt har søgt at opfylde deres forpligtelser og dermed sikret lovens overholdelse. Dette skaber et klima, hvor ansvarsplacering bliver uklar, og hvor det bliver vanskeligt at placere det ultimative ansvar for fejl og mangler.

Debatten om håndteringen af persondata, herunder kravene til sletning og håndtering af data i backup, illustrerer tydeligt udfordringerne. Mens principperne bag GDPR er klare, åbner muligheden for fortolkning, især i komplekse systemer som backups. Det er dog afgørende, at disse fortolkninger sker inden for lovens rammer og ikke bliver en undskyldning for at undlade at opfylde sine forpligtelser. Hvis det er teknisk muligt at slette data fra backups, skal dette også ske, og Datatilsynet anerkender her en rimelig fleksibilitet. Men virksomheder, herunder offentlige institutioner, skal ligeledes registrere sletningerne, således at data, der allerede er slettet, ikke utilsigtet genbehandles ved en restore-operation fra en backup.

Manglende opfyldelse af oplysningspligten vedrørende persondata, som for eksempel i bankverdenen, hvor kunden ikke informeres tilstrækkeligt om formålet med databehandlingen, er et andet konkret eksempel på problemerne. Dette skyldes i høj grad, at embedsmænd uden personligt ansvar kan undlade at dykke ned i detaljerne. Derfor argumenteres der kraftigt for indførelse af personligt ansvar i ledelsen på alle niveauer i den offentlige forvaltning. En undtagelse kunne være, hvis en embedsmand modtager en direkte ordre på at se bort fra reglerne, på trods af begrundet indsigelse. Her bør ansvaret flyttes op i systemet, så den, der udsteder ordren, bærer ansvaret.

Sammenligningen med den private sektor, hvor direktioner og bestyrelser kan gøres personligt ansvarlige for lovovertrædelser, understreger behovet for et lignende system i det offentlige. Mens virksomheder, der begår lovbrud, kan møde kunder, der vælger at handle andetsteds, er borgerne bundet til deres kommune og har begrænsede muligheder for at skifte. Dette giver kommunerne en form for magtmonopol, der kan mindske incitamentet til at rette op på fejl. Desuden er det vanskeligt for borgerne at mærke konsekvenserne af kommunens manglende effektivitet eller lovbrud, medmindre det rammer direkte og personligt.

En anden udfordring ligger i identifikation og dokumentation, hvor praksisser som at tage fotokopier af billedlegitimation eller at acceptere sygesikringsbevis som ID i følsomme situationer kritiseres for at være uhensigtsmæssige og potentielt usikre. Selvom der kan være legitime grunde til at kræve identifikation, for eksempel for at undgå svindel, er metoden altafgørende. En dybere kulturforandring, hvor personligt ansvar gennemsyrer ledelsen på alle niveauer, er nødvendig for at sikre en retfærdig og lovlydig offentlig administration. Uden denne ændring frygtes det, at situationen vil fortsætte, medmindre nogen tager en dyb og konsekvent indsats for at ændre den. 'Uvidenhed er ikke et forsvar', lyder et centralt princip, der bør gælde for alle, især dem med det største ansvar.





