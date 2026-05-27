Kommunalbestyrelsen skal stemme om to nye vindmølleprojekter i Sydthy

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune skal onsdag aften tage stilling til, om der skal opstilles to nye vindmølleprojekter i Sydthy. Begge projekter har mødt lokal modstand, men politikere fra Det Konservative Folkeparti støtter dem.

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune skal onsdag aften tage stilling til, om der skal opstilles to VE-anlæg i Sydthy , selvom begge projekter har mødt lokal modstand.

Thorsten Thinggaard forstår ikke, hvorfor de ikke bliver droppet. Når kommunalbestyrelsen onsdag aften når til punkt 97 på dagsordenen, skal der stemmes om at igangsætte lokalplan og miljøvurderingsproces for to nye vindmølleprojekter - henholdsvis Røjkær og Spolum. Vi bor lige i kanten af zonen og kan se frem til at få udsigt til tre kæmpestore vindmøller, fortæller han.

Som en del af processen forud for i mødet har begge projekter nemlig været sendt til afstemning blandt områdets borgere, og begge steder er der flere stemmer imod dem end for projekterne, påpeger Thorsten Thinggaard. Men den vælger de bare at skide højt og flot på, fordi det ikke passer i deres kram, siger Thorsten Thinggaard. Jens Kristian Yde fra Det Konservative Folkeparti er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Thisted Kommune.

Han har tænkt sig at stemme for de to projekter, selvom han godt kan følge Thorsten Thinggaards argumenter. Man skal huske på, at Thymodellen ikke kun handler om lokal opbakning men består af alle de her fem tematikker, påpeger han. Og jeg synes, at begge projekter rammer stort set bullseye i forhold til de her tematikker, vurderer Jens Kristian Yde.

Det betyder ikke, at afstemningerne ikke vægter for mig, men jeg havde da gerne set en valgdeltagelse på 75 procent, erkender politikeren, som tilføjer, at udvalget har fået mange positive henvendelser omkring vindmølleprojekterne, blandt andet fra foreninger og virksomheder i områderne. Det ændrer dog ikke på holdningen hos Thorsten Thinggaard, som mener, at borgerafstemningerne skulle betyde mere - trods den lave deltagelsesprocent. Derfor giver han ikke meget for det, når politikerne i kommunalbestyrelsen fremhæver Thymodellen.

Den model har jo endda vundet en pris, men nå man alligevel ikke bruger til noget, hvad borgerne mener, kan den ikke bruges til noget, siger han.





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thisted Kommune Vindmølleprojekter Sydthy Kommunalbestyrelsen Politikere

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Toftlund står over for beslutning om ny dagligvarebutik i byens udkantKommunalbestyrelsen i Tønder Kommune skal i aften vælge, om en Rema 1000 og tilhørende handelsområde i udkanten af Toftlund skal godkendes. Borgmester Petersen skifter holdning efter pres fra borgere og erhverv, mens forvaltningen advarer om risikoen for butiksdød i bymidten.

Read more »

Jammerbugt Kommune udskyder AI‑implementering indtil sikkerhedsstandarderne er på pladsKommunens databeskyttelsesrådgiver advarer om risici ved AI‑brug, og bestyrelsen vælger en afventende strategi med grundig audit, medarbejderkursus og ekstern certificering.

Read more »

Rudersdal Kommune: Mindretal foreslår at droppe konventionelt svinekød, men det er ikke flertal for forslagetPolitikerne i Rudersdal Kommune skal onsdag eftermiddag på et kommunalbestyrelsesmøde diskutere, om svinekødet i den kommunale frikadelle skal stamme fra konventionelt opdræt, økologisk eller frilandsopdræt. Et mindretal i byrådet foreslår, at det skal være slut med konventionelt opdræt, men det er ikke flertal for forslaget i økonomiudvalget. Byrådsmedlem Christoffer Buster Reinhardt fra K er en af dem, der er imod forslaget, da det vil koste kommunen 500.000 kroner at droppe konventionelt svinekød. I stedet foreslår han, at man øger andelen af økologiske varer generelt i kommunen.

Read more »

Thisted Kommune risikerer at dræbe Thy-modellen efter nej i folkeafstemningThisted Kommune står over for en afgørende beslutning om at gennemføre to vedvarende energiprosjekter til trods for et nej fra borgerne i en vejledende folkeafstemning, hvilket kan saga ud for den anerkendte Thy-model for borgerinddragelse. Kommunen har tidligere modtaget KL's klimapris for denne model, der lykkes med at skabe tillid og ejerskab gennem tidlig borgerinddragelse. Men hvis kommunalbestyrelsen vælger at fremme projekterne alligevel, mener borgerne som Martin Christensen, at modellen er død. Beslutningen følger efter en tæt afstemning i udvalgene, hvor et flertal har backet projektet.

Read more »