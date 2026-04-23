Knuthenborg Safaripark siger farvel til elskede elefant Lara

Knuthenborg Safaripark er i sorg efter tabet af elefanten Lara, der kom til parken i 2020 efter et liv i cirkus. Beslutningen om aflivning blev truffet af hensyn til dyrets velfærd efter alvorlige helbredsproblemer.

Knuthenborg Safaripark er i sorg efter tabet af elefanten Lara , der er gået bort efter flere års ophold i parken. For mange besøgende er mødet med dyrene i Knuthenborg Safaripark ikke blot en fornøjelig oplevelse, men også en værdifuld mulighed for at få indsigt i dyrenes liv, adfærd og trivsel.

Lara, der kom til parken i 2020, repræsenterede et vigtigt kapitel i parkens historie og et skifte i hendes eget liv, hvor hun efter mange år i cirkus endelig fik mulighed for at leve under mere naturlige og berigende forhold. Hendes ankomst var et symbol på parkens engagement i at tilbyde tidligere cirkusdyr et værdigt og trygt otium. Lara havde en særlig plads i hjertet hos både medarbejdere og gæster.

Hendes rolige væsen og nysgerrige natur gjorde hende til en favorit blandt mange, og hun bidrog væsentligt til den positive oplevelse, som Knuthenborg Safaripark tilbyder. Jane Trolle, leder af dyreafdelingen, beskriver dagen for Laras bortgang som en tung og trist dag for alle involverede. Beslutningen om at aflive Lara blev truffet efter nøje overvejelse og med dyrets velfærd som den absolutte førsteprioritet.

Det blev vurderet, at yderligere behandling ikke længere ville kunne forbedre hendes tilstand eller give hende en acceptabel livskvalitet. Denne svære beslutning blev taget i samråd med dyrlæger og eksperter for at sikre, at Lara slap for unødvendig lidelse. Dyrenes Beskyttelse har også reageret på Laras død.

Biolog og konsulent Anne Sofie Meilvang udtrykker sin sorg over tabet af endnu en elefant fra cirkusmiljøet og anerkender samtidig de gode år, Lara fik i Knuthenborg Safaripark, hvor hun oplevede bedre rammer og mulighed for at udleve mere naturlige adfærdsmønstre. Hun fremhæver vigtigheden af at fortsætte arbejdet med at forbedre vilkårene for tidligere cirkusdyr og sikre dem et værdigt liv efter mange år i underholdningsbranchen.

Efter Laras bortgang blev der foretaget en grundig obduktion, som afslørede alvorlige helbredsproblemer, der havde svækket hendes immunforsvar betydeligt. Dette førte til infektioner i både hud og indre organer, som i sidste ende blev fatale. Medarbejderne i Knuthenborg Safaripark er dybt berørte af tabet, især de dyrepassere, der havde et tæt og dagligt forhold til Lara. De har knyttet sig stærkt til hende og oplever hendes bortgang som et personligt tab.

Parken har valgt at give medarbejderne tid og rum til at bearbejde sorgen og fokusere på plejen af de resterende elefanter i flokken. Af hensyn til både de ansatte og det videre arbejde med elefantflokken har Knuthenborg Safaripark på nuværende tidspunkt valgt ikke at knytte yderligere kommentarer til sagen. Parken understreger dog, at de fortsat vil prioritere elefanternes velfærd og arbejde for at sikre dem et godt og stimulerende liv.

Laras historie er en påmindelse om de udfordringer, som tidligere cirkusdyr står overfor, og vigtigheden af at tilbyde dem et trygt og værdigt liv i deres otium. Hendes minde vil leve videre i Knuthenborg Safaripark, og hendes historie vil fortsat inspirere til at arbejde for bedre dyrevelfærd





