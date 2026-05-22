Knud Brix forlader Ekstra Bladet for DR-job som Afrika-korrespondent

Knud Brix, chefredaktør for Ekstra Bladet, forlader sin stilling for at blive Afrika-korrespondent for DR. Han har en master i Afrika-studier og har skrevet en roman om rejser og oplevelser i Afrika.

Knud Brix skal fra januar 2027 være Afrika-korrespondent for DR, og han forlader derfor jobbet som chefredaktør for Ekstra Bladet senest i december 2026. Efter mere end fire år som ansvarshavende chefredaktør på Danmarks vildeste og sjoveste mediearbejdsplads har han fået mulighed for at udleve en drøm; at blive udstationeret som korrespondent i Afrika.

Det er noget, de har prøvet før på mediet, der har gennemgået en række chefredaktørskift på få år. Han afløste Henrik Qvortrup, som nåede at sidde på posten i 278 dage. Inden da stoppede Poul Madsen i 2021, og siden gjorde Kristoffer Eriksen og Pernille Holbøll det samme. Det fik i juli 2023 daværende administrerende direktør for JP/Politikens Hus Stig Ørskov til at erkende, at der havde været.

Nu stopper Knud Brix altså efter mere end fire år på posten for at blive Afrika-korrespondent for DR. Han har en master i Afrika-studier fra Københavns Universitet og udgav i 2022 romanen og rejseberetningen 'Febertræet' med skildringer fra bl.a. de krigshærgede lande Sierra Leone og Liberia. Jeg kunne ikke sige nej til tilbuddet om at vende tilbage til reportagen og de store fortællinger på et kontinent, som jeg elsker, har studeret og rejst på, siden jeg var en stor dreng.

Jeg forlader med vemod og stolthed Ekstra Bladet og de fremragende medarbejdere og ledere, som har tilbageerobret tronen som Danmarks største nyhedsmedie. Knud Brix fortsætter som ansvarshavende chefredaktør indtil december 2026, eller indtil hans afløser er fundet. Rekrutteringen sker i samarbejde med Politiken-Fonden





