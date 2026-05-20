Known singer charged with domestic violence and psychological abuse

A well-known singer has been charged with both physical and psychological violence against her former partner, who later became her husband. The prosecution seeks a prison sentence if she is found guilty by the court.

Sparkede og slog en kendt sangerinde gennem flere år sin samlever – blandt andet i et enkelt tilfælde i hovedet med en guitar? Her er den knap 40-årige kvinde tiltalt for både grov vold og psykisk vold mod sin kæreste, der senere blev hendes ægtefælle.

Anklageren vil ifølge tiltalen kræve sangerinden idømt fængselsstraf, hvis hun ender med at blive kendt skyldig af domsmandsretten. B.T. er afskåret fra foreløbig at omtale den tiltaltes kvindes identitet nærmere, da hun forud for retssagen er blevet beskyttet af et navneforbud. Da retssagen onsdag formiddag blev indledt i Københavns Byret nægtede sangerinden sig skyldig i hele tiltalen.

Med gråden siddende i halsen forklarede hun om indledningen på forholdet til partneren, der i starten var turbulent – blandt andet på grund af jalousi og et åbent forhold med andre partnere. Ifølge anklageskriftet har den fysiske og psykiske vold mod partneren stået på gentagne gange i årene 2020-2024 – blandt andet i parrets hjem i København. Blandt andet er sangerinden tiltalt for at have tildelt ægtefællen flere knytnæveslag og lussinger i ansigtet, revet i håret og sparket på kroppen.

I et enkelt tilfælde blev partneren ifølge tiltalen også slået i hovedet med en guitar, ligesom sangerinden ved samme lejlighed også rev ægtefællen i håret og sparkede flere gange på kroppen, mens partneren lå ned på gulvet. Som psykisk vold nævner anklageskriftet blandt andet, at partneren under det årelange samliv blev udsat for 'groft nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd', der var egnet til utilbørligt at styre og fastholde ægtefællen i relationen.

Ifølge tiltalen blev partneren blandt andet isoleret fra sin omgangskreds, kontinuerligt truet med skade og selvskade, udsat for sangerindens konstant svingende humør med store kærlighedserklæringer og voldsomme angreb, herunder fysiske. Ægtefællen blev ifølge anklageskriftet også frarøvet sin nattesøvn i et hjem præget af psykologisk og fysisk utryghed





