Klimarådet: Udtagning af lavbundsjord går for langsomt og truer 2030-mål

Klimarådet advarer i ny rapport om, at regeringens klimafremskrivning er for optimistisk. Særligt udtagning af lavbundsjord og andre tiltag er behæftet med stor usikkerhed, hvilket kan bringe Danmarks klimamål i 2030 i fare.

Udtagning af lavbundsjord skrider alt for langsomt frem, og det er en af hovedårsagerne til, at Danmarks klimamål for 2030 er i alvorlig fare. Det fastslår Klimarådet i en ny kommentar til regeringens seneste klimafremskrivning.

Ifølge rådet er fremskrivningen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet alt for optimistisk på en række centrale områder, og der er betydelig risiko for, at de forventede reduktioner ikke bliver realiseret. Den nuværende CO2-afgift på 40 kroner per ton gør det kun økonomisk attraktivt at udtage omkring 20.000 hektar lavbundsjord, mens regeringens trepartsaftale forudsætter udtagning af 70.000 hektar inden 2033. Klimarådet vurderer, at afgiften skal op på omkring 125 kroner per ton for at gøre det rentabelt at nå det mål.

Ud over den langsomme udtagning af lavbundsjorder peger Klimarådet på fire andre områder, hvor fremskrivningen sandsynligvis er for positiv. Det drejer sig om langsommere rejsning af ny skov end forventet, større metantab fra biogasanlæg, mindre produktion af biogas end antaget samt højere udledninger fra de danske raffinaderier. Rådet understreger, at disse usikkerheder samlet set kan betyde, at Danmarks samlede udledning i 2030 bliver højere end de 23,2 millioner ton CO2, som fremskrivningen forudsiger.

Det kan få alvorlige konsekvenser for opfyldelsen af det politisk vedtagne klimamål om 70 procents reduktion i forhold til 1990. Klimarådet opfordrer derfor til, at der arbejdes mere systematisk med usikkerhederne i fremtidige fremskrivninger. Konkret foreslår rådet, at ministeriet kortlægger de største risikofaktorer og forsøger at sætte tal på dem, samt at fremskrivningen suppleres med best- og worst-case-scenarier for udledningerne. Det vil ifølge næstforperson Bo Jellesmark Thorsen gøre det nemmere at vurdere behovet for supplerende politiske tiltag.

Klimarådet påpeger, at selv om usikkerheder altid vil være til stede i fremskrivninger, er det afgørende at få et mere realistisk billede, så politikerne kan handle rettidigt. Hvis ikke der sættes ind nu, risikerer Danmark at stå med et stort hul i klimaregnskabet tæt på 2030-deadline





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Klimarådet Lavbundsjord Klimamål 2030 Usikkerhed CO2-Afgift

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